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Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:12
туризм
мошенничество
group-ib
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
мошенничество, group-ib, технологии, общество

Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов

03:12 18.08.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, часть из них уже заблокирована, рассказал РИА Новости руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.
"Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа - уже около сотни. ... Большая часть из них уже заблокирована", - сказал он.
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По его словам, большая часть этих ресурсов специализируется на якобы продаже авиабилетов, помимо этого есть фишинговые сайты на темы брони номеров в отелях, аренды авто и другие. "Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании", - добавил он.
"Некоторые из ресурсов были созданы ещё до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт", - отметил эксперт.
По его словам, чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров.
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"Мы рекомендуем при планировании поездки внимательно отнестись к выбору ресурса для покупки билетов или брони номеров. Совершайте покупки только на официальных сайтах. Обязательно проверяйте доменное имя ресурса, на котором находитесь, если оно отличается от оригинального или просто кажется вам подозрительным - не стоит продолжать пользоваться подобным ресурсом. Не верьте "фантастическим скидкам" - слишком выгодные предложения - это один из признаков сыграть на человеческой алчности", - советует он.
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