Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Международная компания Международная компания Group-IB , специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в последние месяцы более 100 мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, часть из них уже заблокирована, рассказал РИА Новости руководитель направления антиконтрафакта департамента защиты бренда компании Яков Кравцов.

"Последние полтора-два месяца наблюдается бум создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей билетов. В конце июля их было три десятка, в середине августа - уже около сотни. ... Большая часть из них уже заблокирована", - сказал он.

По его словам, большая часть этих ресурсов специализируется на якобы продаже авиабилетов, помимо этого есть фишинговые сайты на темы брони номеров в отелях, аренды авто и другие. "Недавно видели ресурс, который предлагает помочь с возвратом купленных авиабилетов на рейсы известной российской авиакомпании", - добавил он.

"Некоторые из ресурсов были созданы ещё до карантина, но из-за пандемии эти сайты были активированы, когда начали открываться границы. Существенную часть этих мошеннических ресурсов составляет именно фишинг — злоумышленники похищают деньги за билеты или данные банковских карт", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных авиаперевозчиков и агрегаторов по продаже билетов и туров.