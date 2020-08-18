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Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T04:18
олег мосеев
авто
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
олег мосеев, авто, экономика

Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России

03:07 18.08.2020 (обновлено: 04:18 18.08.2020)
19146
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
"Дефицит есть практически у всех брендов по тем или иным моделям. Может быть, у Lada в меньшей степени, хотя и у них есть, по определенным позициям. Он будет наблюдаться, скорее всего, до конца осени, а по отдельным маркам и брендам, возможно, еще дольше", — считает глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.
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"Авилон" фиксирует дефицит по некоторым моделям брендов Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai, в основном на автомобили SUV сегмента, говорит директор по маркетингу компании Андрей Каменский. "Среди причин нехватки можно назвать сниженные объемы производства и поставок в результате карантина. Плюс, по марке Volkswagen частично оказали влияние и летние каникулы на заводе в Калуге, а по Hyundai — каникулы на заводе в Петербурге. Мы ожидаем, что объемы начнут постепенно стабилизироваться в конце 2020 года", — отмечает он.
"Работаем в дефиците. Тут сработал и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки стимулировали спрос. Надеемся, что ситуация через 2-3 месяца выправится", — сказал представитель "ТрансТехСервиса", отметив, что дефицит затронул как премиальный, так и массовый сегменты.
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"Автомир" стал ощущать нехватку машин уже со второй половины июня по всем регионам присутствия компании, говорит его представитель. Среди причин он называет неожиданный всплеск спроса после карантина, ослабление рубля, уменьшение объема поставок машин из-за сокращения производства и полагает, что в августе дефицит сохранится, так как большинство заводов уходят на плановые каникулы и поставки возобновятся во второй половине сентября.
"Есть дефицит практически по всем брендам по некоторым моделям и модификациям, в большинстве случаев — по самым ходовым комплектациям. Все раскупили — заводы стояли почти два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы. Сейчас распродаются те машины, которые были закуплены еще до карантина. Бренды с низкой доступностью склада и произведённых автомобилей оказались в ситуации, когда выросший спрос невозможно удовлетворить в рамках конкретного периода", — добавляет в свою очередь представитель "Автоспеццентра".
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Сложившаяся ситуация может привести к очередному снижению продаж, считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. "Скорее всего, в августе продажи будут меньше, чем в июле, а дальше спрос продолжит восстановление, но это будет зависеть от покупательской способности и ценовой политики компаний. Спрос в июле был обеспечен в немалой степени ростом курсов валют и тем, что производители, сдерживая рублевые цены, обещали их поднять", — отмечает аналитик.
849131518
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Олег МосеевАвтоЭкономика
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