https://ria.ru/20200818/1575916755.html
В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
Мужчина, забрасывавший камнями консульство РФ в Нью-Йорке с 10 по 16 августа, был задержан полицией в первый же день, но затем оказался на свободе и продолжил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:53
2020-08-18T02:53
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575800465.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/19994/54/199945444_0:712:4000:2962_1400x0_80_0_0_f4c745ff07f6bcd19526ba291e5f338e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), сша, в мире