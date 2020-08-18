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В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
Мужчина, забрасывавший камнями консульство РФ в Нью-Йорке с 10 по 16 августа, был задержан полицией в первый же день, но затем оказался на свободе и продолжил... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:53
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
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353
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россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), сша, в мире

В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию

02:53 18.08.2020
1973
© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевПолиция
Полиция
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Полиция. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 авг - РИА Новости, Алан Булкаты. Мужчина, забрасывавший камнями консульство РФ в Нью-Йорке с 10 по 16 августа, был задержан полицией в первый же день, но затем оказался на свободе и продолжил свои действия, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели автомобили и здание дипмиссии.
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"Полиция, когда была вызвана 10 августа, задержала его, но через какое-то время он вновь оказался на свободе после того, как был арестован, неизвестно каким образом, и продолжил забрасывать камнями", - сказал собеседник агентства.
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РоссияГенеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеНью-Йорк (город)СШАВ мире
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