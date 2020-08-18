Неизвестный в Нью-Йорке угрожал убить российских дипломатов

НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости, Алан Булкаты. Неизвестный белый мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство России в Неизвестный белый мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожал дипломатам убийством, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

"Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (до 16 августа – ред.). Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушитель — белый мужчина.

"По гражданству человека нет никакой информации. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", — сказал сотрудник консульства.

При этом в первый же день мужчину задержали, но затем он оказался на свободе и продолжил свои действия.

Венесуэлы. В полицейском управлении города РИА Новости рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства, также швырял камни в дипмиссии Украины

Там уточнили, что есть два протокола с жалобами на преступное причинение ущерба за эти даты. "Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене , был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба", — сказал собеседник агентства.

Задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон. Он должен появиться в суде 6 ноября.

Вторая жалоба на преступное причинение ущерба у консульства поступила 14 августа. Неизвестный бросал камни на парковку у здания и повредил автомобиль. Однако нарушитель задержан не был. В полиции предполагают, что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет.

Там пояснили, что такое правонарушение относится к мелким. "Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф", — указали в полиции.

В полиции добавили, что "тот же человек был арестован в понедельник за преступное причинение ущерба у консульства Венесуэлы — он был арестован за нанесение ущерба консульству". Неизвестно, отпущен ли он и в этот раз на свободу.