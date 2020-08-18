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Неизвестный в Нью-Йорке угрожал убить российских дипломатов
Неизвестный белый мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожал дипломатам убийством, сообщили... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:33
россия
генеральное консульство рф в нью-йорке
нью-йорк (город)
сша
в мире
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Наверное хохол вкусивший прелестей американских просился в Россию , но его мычание на мове просто не поняли.
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россия
нью-йорк (город)
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генеральное консульство рф в нью-йорке, нью-йорк (город), сша, в мире

Неизвестный в Нью-Йорке угрожал убить российских дипломатов

02:27 18.08.2020 (обновлено: 08:33 18.08.2020)
11861
© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-ЙоркеЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 авг — РИА Новости, Алан Булкаты. Неизвестный белый мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство России в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожал дипломатам убийством, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (до 16 августа – ред.). Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, нарушитель — белый мужчина.
"По гражданству человека нет никакой информации. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", — сказал сотрудник консульства.
При этом в первый же день мужчину задержали, но затем он оказался на свободе и продолжил свои действия.
В полицейском управлении города РИА Новости рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.
Там уточнили, что есть два протокола с жалобами на преступное причинение ущерба за эти даты. "Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба", — сказал собеседник агентства.
Задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон. Он должен появиться в суде 6 ноября.
Вторая жалоба на преступное причинение ущерба у консульства поступила 14 августа. Неизвестный бросал камни на парковку у здания и повредил автомобиль. Однако нарушитель задержан не был. В полиции предполагают, что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет.
Там пояснили, что такое правонарушение относится к мелким. "Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф", — указали в полиции.
В полиции добавили, что "тот же человек был арестован в понедельник за преступное причинение ущерба у консульства Венесуэлы — он был арестован за нанесение ущерба консульству". Неизвестно, отпущен ли он и в этот раз на свободу.
Кроме того, как рассказали в полицейском управлении Нью-Йорка, в воскресенье этого же нарушителя задержали у украинского консульства.
81711722444
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РоссияГенеральное консульство РФ в Нью-ЙоркеНью-Йорк (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Наверное хохол вкусивший прелестей американских просился в Россию , но его мычание на мове просто не поняли.
18 августа, 02:30
ttacole7404
370102
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