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Распространение нового коронавируса
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Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
николай крючков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, николай крючков, москва, общество

Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом

02:29 18.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-иммунолог Николай Крючков.
Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме.

"У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано", — рассказал Крючков.

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", — напомнил он.

Крючков заключил, что, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса в Москве, в некоторых регионах России складывается иная ситуация. Если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в другом регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНиколай КрючковМоскваОбщество
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