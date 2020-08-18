Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"

"Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были. Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы - ред.) придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен. Потому что это одинаковая идеология, у нас будет вторая Венесуэла, если они выиграют", - сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.