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Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Президент США Дональд Трамп заявил, что если кандидат от демократической партии Джо Байден выиграет президентские выборы в ноябре, то США превратятся во "вторую РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:23
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире

Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"

02:23 18.08.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если кандидат от демократической партии Джо Байден выиграет президентские выборы в ноябре, то США превратятся во "вторую Венесуэлу".
"Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были. Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы - ред.) придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен. Потому что это одинаковая идеология, у нас будет вторая Венесуэла, если они выиграют", - сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.
Президент США Дональд Трамп
01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев бороться за второй срок будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов - Джо Байден.
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Дональд ТрампДжо БайденВисконсинСШАВ мире
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