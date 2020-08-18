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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575916563.html
Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Глава МИД Ирландии Саймон Ковени выразил обеспокоенность происходящими в Белоруссии событиями и заявил, что Ирландия не признает результаты состоявшихся в этой... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
ирландия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, ирландия, белоруссия, в мире

Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии

02:16 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени выразил обеспокоенность происходящими в Белоруссии событиями и заявил, что Ирландия не признает результаты состоявшихся в этой стране президентских выборов.
"Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте ирландского МИД.
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"Результаты (выборов) не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов", - указал Ковени.
"Ирландия не считает результаты выборов истинным отражением демократической воли белорусского народа", - подчеркнул глава МИД Ирландии.
"Крайне необходимо, чтобы мы сотрудничали с международным сообществом с целью обеспечить уважение прав и демократической воли народа. Только Белоруссия и ее народ должны определять свое будущее", - добавил Ковени.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоИрландияБелоруссияВ мире
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