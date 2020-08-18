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В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД
Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в республике объявлен план "Перехват", сообщает Sputnik Южная... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:13
2020-08-18T02:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цхинвал, южная осетия, в мире