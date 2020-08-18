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В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД
Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в республике объявлен план "Перехват", сообщает Sputnik Южная... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:13
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цхинвал, южная осетия, в мире

В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

02:13 18.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЦхинвал
Цхинвал
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в республике объявлен план "Перехват", сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на представителя МВД республики.
"Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал", - говорится в сообщении.
По словам собеседника, нападение произошло в Цхинвале около 22.30 на улице 8 июня. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, в республике введен план "Перехват".
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