В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

"Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, нападение произошло в Цхинвале около 22.30 на улице 8 июня. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, в республике введен план "Перехват".