Адвокат рассказал, кому достанется наследство Легкоступовой

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно в прошлый вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.