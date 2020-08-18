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Адвокат рассказал, кому достанется наследство Легкоступовой
Родственникам Валентины Легкоступовой не удастся лишить супруга певицы Юрия Фирсова возможности заполучить часть ее имущества. Таким мнением в беседе с "Пятым... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:55
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
музыка
шоу-бизнес
сергей жорин
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, музыка, шоу-бизнес, сергей жорин

Адвокат рассказал, кому достанется наследство Легкоступовой

00:55 18.08.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Родственникам Валентины Легкоступовой не удастся лишить супруга певицы Юрия Фирсова возможности заполучить часть ее имущества. Таким мнением в беседе с "Пятым каналом" поделился адвокат Сергей Жорин.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно в прошлый вторник. Как писали некоторые СМИ, Легкоступова попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому. О смерти артистки сообщила ее дочь. Полицейские задержали и опросили супруга певицы. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
По словам юриста, ситуация с наследством Легкоступовой обещает быть классической.

"Когда умирает близкий человек, родственники начинают спорить, кто был ближе, кто дальше, кто помогал, кто — нет. С точки зрения закона это не имеет никакого значения", — отметил Жорин.

Адвокат рассказал, что первоочередными наследниками являются дети, родители, а также супруг. Наследство будет делиться в равных долях.
Жорин заключил, что музыкальные композиции Легкоступовой входят в общую наследственную массу.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссияМузыкаШоу-бизнесСергей Жорин
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