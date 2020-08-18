Канада отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и призывает к проведению новых, "свободных и справедливых" выборов.
В субботу глава канадского МИД заявил, что поговорил с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и выразил поддержку народу Белоруссии.
"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министра.
Глава МИД Канады отметил также, что Канада призывает ОБСЕ провести "тщательное расследование" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов.
"Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих", - также указал Шампань.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.
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