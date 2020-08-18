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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575915847.html
Канада отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и призывает к проведению новых, "свободных... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:35
протесты в белоруссии
франсуа-филипп шампань
александр лукашенко
мид канады
канада
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575913547.html
А Крым территорией России до этого прям признала... ))
33
Нам ваше признание и не нужно .Вы можете признать только страну которую развалили.
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канада
белоруссия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575582117_0:156:3088:1893_1400x0_80_0_0_448321f46609313681ce3b0e0d197154.jpg
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франсуа-филипп шампань, александр лукашенко, мид канады, канада, белоруссия, в мире

Канада отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии

00:35 18.08.2020
3675
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада не признает результаты президентских выборов в Белоруссии и призывает к проведению новых, "свободных и справедливых" выборов.
В субботу глава канадского МИД заявил, что поговорил с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и выразил поддержку народу Белоруссии.
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"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министра.
Глава МИД Канады отметил также, что Канада призывает ОБСЕ провести "тщательное расследование" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов.
"Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих", - также указал Шампань.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.
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Протесты в БелоруссииФрансуа-Филипп ШампаньАлександр ЛукашенкоМИД КанадыКанадаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А Крым территорией России до этого прям признала... ))
18 августа, 00:39
Ярослав Погодин
17140002
Нам ваше признание и не нужно .Вы можете признать только страну которую развалили.
18 августа, 01:01
Игорь Ковалев
2300001
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