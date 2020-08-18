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Протестующие разошлись от ИВС на Окрестина в Минске
Сторонники белорусской оппозиции разошлись от ИВС на Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:31
2020-08-18T00:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции разошлись от ИВС на Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
По данным оппозиции, в ИВС содержатся лица, задержанные в ходе протестных акций.
Участники митинга договорились прийти сюда на следующий день. Сейчас у ИВС остаются несколько человек - вероятно, волонтеры, помогающие задержанным и их родственникам: они ждут, когда кто-нибудь выйдет из ИВС, чтобы предложить им еду, воду, зарядить телефонов и помочь добраться домой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии
, скончались два участника протеста.
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