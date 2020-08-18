Протестующие разошлись от ИВС на Окрестина в Минске

Участники митинга договорились прийти сюда на следующий день. Сейчас у ИВС остаются несколько человек - вероятно, волонтеры, помогающие задержанным и их родственникам: они ждут, когда кто-нибудь выйдет из ИВС, чтобы предложить им еду, воду, зарядить телефонов и помочь добраться домой.