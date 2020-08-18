Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США — часть общей тенденции глобального потепления на планете, считает профессор Университета Аризоны Рэндолл Червени (Randall S. Cerveny).

"Это очень существенно. Если данные о том, что 16 августа 2020 года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса по Цельсию (130 по Фаренгейту) будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете", — прокомментировал РИА Новости новый тепловой рекорд американский метеоролог. Червени является одним из экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), занимающихся сбором и верификацией температурных рекордов.

По данным ВМО, тройка мировых температурных рекордов сегодня выглядит следующим образом: первое место — Долина Смерти в Калифорнии — 56,7 градуса зафиксировано 10 июля 1913 года, Келибия ( Тунис ) — 55 градусов в июле 1931 года, Митрибах ( Кувейт ) — 53,9 градуса 21 июля 2016 года.

Национальная метеорологическая служба США сообщила ранее, что в минувшее воскресенье в районе Национального парка Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована температура 54,4 градуса Цельсия. По прогнозу метеорологов, тепловая волна продолжит движение по западному побережью США в начале текущей недели. Жара уже принесла в Калифорнию отключения электричества, угрожает пожарами.

Американский профессор сообщил, что для верификации нового рекорда будет собрана международная группа специалистов, которой предстоит провести тщательный анализ наблюдений, в том числе использованного оборудования и примененных методов.

По его словам, сейчас рекорды температур устанавливаются чаще, чем раньше: "растущее число рекордно высоких температур отчасти происходит в результате глобальных температурных изменений". Он указал, что новый температурный рекорд имеет шансы превзойти тот, что был установлен ранее в Кувейте всего несколько лет назад.

"Исследования показывают, что районы пустыни в мире расширяются и поэтому больше и больше регионов испытывают (присущие пустынному климату) экстремальные температуры", — сказал эксперт. Он рассказал, что в Аризоне сегодня уже в 7 утра температура воздуха достигла 38 градусов по Цельсию.