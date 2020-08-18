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Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США
Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США — часть общей тенденции глобального потепления на планете, считает профессор Университета Аризоны Рэндолл... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:32
риа наука
погода
глобальное потепление
всемирная метеорологическая организация
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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погода, глобальное потепление, всемирная метеорологическая организация, сша, в мире

Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США

00:21 18.08.2020 (обновлено: 08:32 18.08.2020)
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CC BY 2.0 / Giuseppe Milo / Moving stones in Racetrack - Death Valley, United States - Travel photographyДолина Смерти в США
Долина Смерти в США
CC BY 2.0 / Giuseppe Milo / Moving stones in Racetrack - Death Valley, United States - Travel photography
Долина Смерти в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США — часть общей тенденции глобального потепления на планете, считает профессор Университета Аризоны Рэндолл Червени (Randall S. Cerveny).
"Это очень существенно. Если данные о том, что 16 августа 2020 года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса по Цельсию (130 по Фаренгейту) будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете", — прокомментировал РИА Новости новый тепловой рекорд американский метеоролог. Червени является одним из экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), занимающихся сбором и верификацией температурных рекордов.
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По данным ВМО, тройка мировых температурных рекордов сегодня выглядит следующим образом: первое место — Долина Смерти в Калифорнии — 56,7 градуса зафиксировано 10 июля 1913 года, Келибия (Тунис) — 55 градусов в июле 1931 года, Митрибах (Кувейт) — 53,9 градуса 21 июля 2016 года.
Национальная метеорологическая служба США сообщила ранее, что в минувшее воскресенье в районе Национального парка Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована температура 54,4 градуса Цельсия. По прогнозу метеорологов, тепловая волна продолжит движение по западному побережью США в начале текущей недели. Жара уже принесла в Калифорнию отключения электричества, угрожает пожарами.
Американский профессор сообщил, что для верификации нового рекорда будет собрана международная группа специалистов, которой предстоит провести тщательный анализ наблюдений, в том числе использованного оборудования и примененных методов.
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По его словам, сейчас рекорды температур устанавливаются чаще, чем раньше: "растущее число рекордно высоких температур отчасти происходит в результате глобальных температурных изменений". Он указал, что новый температурный рекорд имеет шансы превзойти тот, что был установлен ранее в Кувейте всего несколько лет назад.
"Исследования показывают, что районы пустыни в мире расширяются и поэтому больше и больше регионов испытывают (присущие пустынному климату) экстремальные температуры", — сказал эксперт. Он рассказал, что в Аризоне сегодня уже в 7 утра температура воздуха достигла 38 градусов по Цельсию.
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Вместе с тем, по его словам, экстремальные температуры на фоне глобального потепления планеты фиксируются в этом году не только в районах пустынь. По замечанию американского метеоролога, "весна и лето нынешнего года были очень жаркими во многих частях мира, особенно в Сибири и юго-западных районах США". "Эти изменения происходят в том числе в результате глобального потепления", — отметил Червени. Он сообщил, что сейчас эксперты ВМО "изучают зафиксированную недавно в Сибири рекордную температуру в 38 градусов по Цельсию". "Если это подтвердится, это станет самой высокой температурой, зафиксированной когда-либо в Арктическом круге", — рассказал Червени.
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РИА НаукаПогодаГлобальное потеплениеВсемирная метеорологическая организацияСШАВ мире
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