Жителей городов-побратимов предложили освободить от сборов за визы

Изменения вносятся в статью 25.6 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для имплементации в российское законодательство международно-правового обязательства РФ при оформлении виз с указанием такой цели поездки как "участник официальных программ обмена между породненными городами".

Подчеркивается, что эта цель предусмотрена в соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года.

"В настоящее время такая цель в российской визовой системе отсутствует, что осложняет как осуществление самих побратимских связей, так и возможность для иностранцев и наших соотечественников расширять объем и сферу контактов с Россией", - отмечается в документе.

По действующему законодательству, под указанную цель подпадают деловые, общественно-политические, научно-технические, культурные, спортивные, благотворительные и другие связи, предусматриваемые договорами о побратимских связях между породненными городами.

"Заявители, обратившиеся за получением виз под побратимские связи, освобождаются от уплаты консульских сборов в соответствии с пунктом i части 3 статьи 6 ("Сборы за оформление виз") Соглашения, что особенно важно при молодежных обменах, позволяющих нашим молодым соотечественникам чаще посещать свою Родину", - добавляется в документе.