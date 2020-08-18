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Жителей городов-побратимов предложили освободить от сборов за визы
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении жителей городов-побратимов от уплаты... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:17
туризм
россия
антон морозов
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, антон морозов, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество

Жителей городов-побратимов предложили освободить от сборов за визы

00:17 18.08.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Антон Морозов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении жителей городов-побратимов от уплаты сборов за оформление виз, сообщил Нилов в своем Telegram-канале.
Изменения вносятся в статью 25.6 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
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В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для имплементации в российское законодательство международно-правового обязательства РФ при оформлении виз с указанием такой цели поездки как "участник официальных программ обмена между породненными городами".
Подчеркивается, что эта цель предусмотрена в соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года.
"В настоящее время такая цель в российской визовой системе отсутствует, что осложняет как осуществление самих побратимских связей, так и возможность для иностранцев и наших соотечественников расширять объем и сферу контактов с Россией", - отмечается в документе.
По действующему законодательству, под указанную цель подпадают деловые, общественно-политические, научно-технические, культурные, спортивные, благотворительные и другие связи, предусматриваемые договорами о побратимских связях между породненными городами.
"Заявители, обратившиеся за получением виз под побратимские связи, освобождаются от уплаты консульских сборов в соответствии с пунктом i части 3 статьи 6 ("Сборы за оформление виз") Соглашения, что особенно важно при молодежных обменах, позволяющих нашим молодым соотечественникам чаще посещать свою Родину", - добавляется в документе.
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Депутаты подчеркнули, что соглашениями о побратимских связях с зарубежными партнерами из стран с визовым режимом охвачены тысячи территориально-административных образований и городов России. В этой связи принятие таких поправок в законодательство устранит правовой пробел, а также позволит активнее развивать институты "мягкой силы".
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ТуризмРоссияАнтон МорозовЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
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