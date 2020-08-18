Протестующие частично разошлись от ИВС в Минске

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске. Архивное фото

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции частично разошлись от ИВС на улице Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник часть сторонников оппозиции пришла к этому изолятору временного содержания, чтобы выразить поддержку задержанным на акциях протеста, которые прошли после выборов президента.

К митингу приехала доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. С журналистами она подошла к дверям ИВС, куда остальных протестующих не пускают волонтеры. Ковалькова позвонила в двери ИВС и спросила, сколько еще "политзаключенных" остается в ИВС. Ей ответили, что "здесь нет политзаключенных".

После этого Ковалькова вернулась к протестующим и призвала их разойтись, чтобы прийти завтра.

Люди стали частично расходиться, сейчас у ИВС остается около одной-двух сотен человек.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии , скончались два участника протеста.