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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575915531.html
Протестующие частично разошлись от ИВС в Минске
Сторонники оппозиции частично разошлись от ИВС на улице Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Протестующие частично разошлись от ИВС в Минске

00:08 18.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Сторонники оппозиции частично разошлись от ИВС на улице Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник часть сторонников оппозиции пришла к этому изолятору временного содержания, чтобы выразить поддержку задержанным на акциях протеста, которые прошли после выборов президента.
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К митингу приехала доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. С журналистами она подошла к дверям ИВС, куда остальных протестующих не пускают волонтеры. Ковалькова позвонила в двери ИВС и спросила, сколько еще "политзаключенных" остается в ИВС. Ей ответили, что "здесь нет политзаключенных".
После этого Ковалькова вернулась к протестующим и призвала их разойтись, чтобы прийти завтра.
Люди стали частично расходиться, сейчас у ИВС остается около одной-двух сотен человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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