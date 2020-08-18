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В России начинаются крупные учения военной полиции
Специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" начинаются на всей территории России, сообщает Минобороны. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:05
2020-08-18T09:31
россия
военная полиция россии
сергей кураленко
безопасность
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Max Giz
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Ярослав Погодин
Хорошая примета
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РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, военная полиция россии, сергей кураленко, безопасность
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" начинаются на всей территории России, сообщает Минобороны.
"В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации пройдут специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В нем отмечается, что в ходе учений будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.
"Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники", — говорится в сообщении.