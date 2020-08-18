В России начинаются крупные учения военной полиции

"В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации пройдут специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.