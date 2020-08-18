Опасное селфи: полицейские спасли школьницу из быстрой реки

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Омской области капитан полиции Андрей Коваль и боец Росгвардии Николай Заяц спасли школьницу, решившую сделать селфи с риском для жизни.

Девочка из местной школы каталась на велосипеде и, как сообщили очевидцы, хотела сделать фото на мосту живописной реки Оми. Однако, потеряв равновесие, юная любительница незаурядных фотографий оказалась в воде.

Из деревни Никитино дежурному полицейскому сообщили о происшествии. К руслу реки отправились Николай Заяц и Андрей Коваль. Они обнаружили, что девочку унесло сильным течением приблизительно на 1,5 километра от места падения. Отважные сотрудники силовых ведомств прыгнули в воду и вытащили ее на берег. Школьница была без сознания.

Позже правоохранители вернули оставленный под мостом велосипед и мягкую игрушку родителям, а те, в свою очередь, поблагодарили Андрея Коваля и Николая Зайца за оперативность и самоотверженность", — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк портал ведомства.