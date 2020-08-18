https://ria.ru/20200818/1575913766.html
Опасное селфи: полицейские спасли школьницу из быстрой реки
В Омской области капитан полиции Андрей Коваль и боец Росгвардии Николай Заяц спасли школьницу, решившую сделать селфи с риском для жизни. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:00
2020-08-18T11:35
хорошие новости
хорошие новости
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
селфи
омская область
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омская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), селфи, омская область
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Омской области капитан полиции Андрей Коваль и боец Росгвардии Николай Заяц спасли школьницу, решившую сделать селфи с риском для жизни.
Девочка из местной школы каталась на велосипеде и, как сообщили очевидцы, хотела сделать фото на мосту живописной реки Оми. Однако, потеряв равновесие, юная любительница незаурядных фотографий оказалась в воде.
Из деревни Никитино дежурному полицейскому сообщили о происшествии. К руслу реки отправились Николай Заяц и Андрей Коваль. Они обнаружили, что девочку унесло сильным течением приблизительно на 1,5 километра от места падения. Отважные сотрудники силовых ведомств прыгнули в воду и вытащили ее на берег. Школьница была без сознания.
Позже правоохранители вернули оставленный под мостом велосипед и мягкую игрушку родителям, а те, в свою очередь, поблагодарили Андрея Коваля и Николая Зайца за оперативность и самоотверженность", — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк портал ведомства.
После проведения необходимых действий школьницу передали специалистам скорой помощи. Позже девочка пришла в себя, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.