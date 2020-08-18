https://ria.ru/20200818/1575908618.html
Кэти Перри продемонстрировала, как выглядит детская ее будущей дочери
Певица Кэти Перри, которая совсем скоро впервые станет мамой, в новом выпуске своего еженедельного онлайн-шоу Smile Sunday продемонстрировала зрителям, как... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T01:45
2020-08-18T01:45
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шоу-бизнес
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орландо блум
кэти перри (хадсон)
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, орландо блум , кэти перри (хадсон)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Кэти Перри, которая совсем скоро впервые станет мамой, в новом выпуске своего еженедельного онлайн-шоу Smile Sunday продемонстрировала зрителям, как выглядит детская их с Орландо Блумом будущей дочери.
"Привет всем, я собираюсь показать вам нашу детскую", — говорит Перри на видео, неся ноутбук в комнату.
Кэти Перри не стала придумывать что-то необычное и оформила комнату в розовых тонах. На стенах висят бра с теплым светом, а у окна стоит овальная кроватка-трансформер. Спальное место украшает мобиль — подвесная игрушка, которая, как считается, нравится малышам и успокаивает их.
У еще не рожденной девочки, есть даже гардероб, который тоже демонстрирует певица. Детские наряды, в том числе обувь и аксессуары, аккуратно висят на вешалках. В комнате также находится пеленальный столик, кресло для мамы, разнообразные детские книжки и игрушки.
Кэти Перри объявила о беременности в марте, когда опубликовала в Сети клип на трек "Never worn white". В апреле пара устроила вечеринку, где будущие родители и узнали, что у них будет дочь, у которой уже есть милой прозвище: "Кики Перри".
Для Орландо Блума малышка станет вторым ребенком (для Перри первым). Вместе с бывшей женой моделью Мирандой Керр он воспитывает сына Флинна (2011 года рождения).