Кэти Перри продемонстрировала, как выглядит детская ее будущей дочери

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Кэти Перри, которая совсем скоро впервые станет мамой, в новом выпуске своего еженедельного онлайн-шоу Smile Sunday продемонстрировала зрителям, как выглядит детская их с Орландо Блумом будущей дочери.

"Привет всем, я собираюсь показать вам нашу детскую", — говорит Перри на видео, неся ноутбук в комнату.

Кэти Перри не стала придумывать что-то необычное и оформила комнату в розовых тонах. На стенах висят бра с теплым светом, а у окна стоит овальная кроватка-трансформер. Спальное место украшает мобиль — подвесная игрушка, которая, как считается, нравится малышам и успокаивает их.

У еще не рожденной девочки, есть даже гардероб, который тоже демонстрирует певица. Детские наряды, в том числе обувь и аксессуары, аккуратно висят на вешалках. В комнате также находится пеленальный столик, кресло для мамы, разнообразные детские книжки и игрушки.

Кэти Перри объявила о беременности в марте, когда опубликовала в Сети клип на трек "Never worn white". В апреле пара устроила вечеринку, где будущие родители и узнали, что у них будет дочь, у которой уже есть милой прозвище: "Кики Перри".