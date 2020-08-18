В Осетии 80-летняя пенсионерка выживает с внучками в старой мельнице

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Циури Чибирова из Пригородного района Северной Осетии с двумя внучками уже шесть лет живет в заброшенной мельнице. Туда ее пустили неравнодушные люди, узнав, что родственники выдворили пенсионерку с детьми на улицу. Здание — в аварийном состоянии, в любой момент может обрушиться. Чибирова волнуется: следующую зиму хлипкий кров вряд ли выдержит. Как семья оказалась без крыши над головой — в материале РИА Новости.

Мельница

Первого августа Циури исполнилось восемьдесят. Отпраздновала скромно — дома с внучками: "День прошел как обычно, ничего особенного. Я сейчас в отпуске, огородом занимаюсь. А так уже 15 лет работаю санитаркой в больнице".

В селе Октябрьском она с девяностых. "Перебрались из Грузии всей семьей — я, супруг, четверо детей (сын и три дочери), свекор и свекровь. Поселились в частном доме. Все было хорошо: никаких ссор, мирно сосуществовали. Так продолжалось до 2005-го. А потом отец мужа передал жилье золовке — оформил дарственную. Но нам ничего не сказал. И начался разлад в семье. Долго судились, в конце концов в 2014-м нас просто выставили на улицу — меня, супруга, сына и двух внучек".

Младшая и средняя дочери жили уже отдельно: вышли замуж. А вот старшая принесла родителям немало хлопот: бросила детей и пропала. "Ее лишили материнских прав, я оформила опеку над девочками. Их отец умер. Все произошло в 2010-м. Дочь я давно не видела, совсем она о семье забыла, — с трудом сдерживает слезы Циури. — Нам в прямом смысле некуда было идти".

О тяжелом положении узнали соседи — общими силами выбили разрешение в местной администрации и заселили Чибировых в заброшенное здание бывшей мельницы. "У нас не было вообще ничего. Люди помогли. Дали, к примеру, старый шкаф. Я его разобрала, сделала пол. Сверху положила старый линолеум. Телевизор, холодильник, кровати, сервант — все для нас собрали. Одну двуспальную кровать, правда, я сама купила: накопила с зарплаты".

© Фото : предоставлено Циури Чибировой Бывшая мельница © Фото : предоставлено Циури Чибировой Бывшая мельница

В ветхом здании — ему больше семидесяти лет — две комнаты. Ни центрального отопления, ни водоснабжения, ни канализации. "Зимой спасает печка-буржуйка. В холода помещение, где она стоит, служит нам ванной — прямо в тазике моемся. А летом — на улице в туалете. Воду таскаем на себе".

Стены "дома" без конца крошатся, все в трещинах и дырах. "Прикрыла коврами, чтобы не дуло. В теплое время еще как-то перебиваемся. А так очень тяжело: задувает со всех сторон, надеваем на себя все, что есть. Я в свои годы довольно активная и подвижная, но сомневаюсь, что продержусь еще одну зиму".

"Ни слуху ни духу"

Сейчас Чибировы живут вчетвером. Сын Циури — грузчик, дома только ночует. Супруг четыре года назад пропал без вести: "Искали всем селом, полиция подключилась — ни слуху ни духу".

От детей пенсионерка помощи не ждет: те едва сводят концы с концами. "Младшая дочь в Грузии с мужем. Средняя во Владикавказе, работает санитаркой, своих проблем хватает. Сыну уже тридцать пять, а за душой — ни гроша. Пока не женился. Супругу привести некуда: места в нашей мельнице совсем нет. Да и какая невеста сюда пойдет".

Старшей внучке восемнадцать, учится на третьем курсе в медицинском колледже. Младшая — еще школьница, в сентябре исполнится четырнадцать. "Они у меня умницы — помогают по дому, хорошие хозяйки, все умеют. Вместе занимаемся огородом. Он у нас небольшой: два ряда картошки, пару грядок фасоли да перца. Больше не посадишь: упираемся в асфальт".

© Фото : предоставлено Циури Чибировой Дом Циури © Фото : предоставлено Циури Чибировой Дом Циури

Основной источник дохода — зарплата и пенсия Циури. В месяц выходит чуть больше 20 тысяч рублей. "Еще у девочек пособие — ведь они остались без родителей. Старшая стоит в очереди на жилье, в списках на 1050-м месте. Так что получит нескоро. А снимать угол нам просто не по карману".

В администрацию Пригородного района Чибировы обратились сразу, как оказались на улице. "Говорят, переселяйтесь в старое общежитие в одно из горных сел. Оно совсем далеко. Оттуда пешком мне до работы не дойти. Нужен транспорт, ехать час-полтора. Возить некому. Так хотя бы за полчаса добираюсь. Сидеть на месте я не могу. Начинаю бездельничать — сразу болею. Так что пока здоровье позволяет, буду трудиться. Но дело не только во мне. Девочкам учиться надо, куда им в глухой аул."

Циури добавляет: в райадминистрации предложили еще один вариант. Младшую внучку на время отправить в интернат, а старшую пристроить в общежитие колледжа. "Но я их никому не отдам. Да и никто не сказал, куда мне самой деваться в таком случае".

Чибирова очень надеется, что чиновники обратят внимание на их семью и найдут, где жить в Октябрьском. "Нам много не надо. Главное, чтобы ванная была и стены без дыр. А там уж справимся".

© Фото : предоставлено Циури Чибировой Дом Чибировых © Фото : предоставлено Циури Чибировой Дом Чибировых

За чертой бедности

Мы обратились за комментарием в администрацию Пригородного района. В отделе по жилищным вопросам рассказали: сейчас Циури как нуждающаяся и малоимущая занимает 86-е место в очереди на социальное жилье.

"Согласно законодательству в ситуации Чибировой нет никаких обстоятельств, позволяющих рассмотреть ее вопрос вне очереди. Однако мы пошли навстречу, неоднократно предлагали перебраться в село Кармадон — там расположен маневренный фонд. В Октябрьском дома, которые можно предоставить по соцнайму, уже давно не возводят. Последние сдали еще в 1989 году, не выделяют средств из бюджета, — объясняют чиновники. — Строительство идет, но по другим программам".

В администрации уточнили: в 2018-м пенсионерке выделили земельный участок — десять соток. Однако она отдала его зятю (мужу средней дочери. — Прим. ред.), а сама в итоге опять осталась ни с чем. Историей Циури интересовалась и прокуратура. "Попросили предоставить информацию о том, с какими обращениями приходила Чибирова и каковы результаты рассмотрения. Но к нам не придраться, — уверены местные власти. — Мы делали все, что в наших силах".

© Фото : предоставлено Циури Чибировой Комната © Фото : предоставлено Циури Чибировой Комната

Недавно на проблему семьи обратили внимание сотрудники регионального штаба ОНФ. "Они за чертой бедности. Старая крыша, сгнившие балки, фундамент вот-вот обрушится. Детям и пожилому человеку в таких условиях нельзя", — возмущаются представители штаба.