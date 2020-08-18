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Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником
Певица Светлана Лобода потрясла пользователей в инстаграме снимком, на котором позирует в серебристом купальнике на фоне моря и цитирует стихотворение Михаила... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T00:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, светлана лобода, михаил лермонтов, турция

Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником

00:36 18.08.2020
1678
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Светлана Лобода потрясла пользователей в инстаграме снимком, на котором позирует в серебристом купальнике на фоне моря и цитирует стихотворение Михаила Лермонтова "Парус".
"Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой", — прикрепила к кадру знаменитые строки Лобода.
Фотография на фоне лазурной воды, голубого неба и белоснежных диванов восхитила многих пользователей соцсети.
"Какая же ты красотка!" — заявила nadezhda1983az. "Красота невероятная и стих идеально подходит", — считает alpine_sekrets. "Барби", — прокомментировала margogarbo. "Красиво, а купальник — супер", — написала braininaavrora. "Все прекрасно на этом фото", — уверена elenebatchenko97.
По информации СМИ, Светлана Лобода сейчас находится в Турции, куда улетела несколько дней назад вместе с дочерьми: Евой (9 лет) и Тильдой (2 года). Там же свое 29-летие отметила младшая сестра исполнительницы Ксения.
Актриса Екатерина Волкова
10 августа, 00:19Культура
Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
200013
КультураНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыСветлана ЛободаМихаил ЛермонтовТурция
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