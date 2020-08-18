Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Светлана Лобода потрясла пользователей в инстаграме снимком, на котором позирует в серебристом купальнике на фоне моря и цитирует стихотворение Михаила Лермонтова "Парус".

"Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой... а он, мятежный, просит бури, как-будто в бурях есть покой", — прикрепила к кадру знаменитые строки Лобода.

"Какая же ты красотка!" — заявила nadezhda1983az. "Красота невероятная и стих идеально подходит", — считает alpine_sekrets. "Барби", — прокомментировала margogarbo. "Красиво, а купальник — супер", — написала braininaavrora. "Все прекрасно на этом фото", — уверена elenebatchenko97.