Лобода потрясла пользователей знанием школьной программы и купальником

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певица Светлана Лобода потрясла пользователей в инстаграме снимком, на котором позирует в серебристом купальнике на фоне моря и цитирует стихотворение Михаила Лермонтова "Парус".
"Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой", — прикрепила к кадру знаменитые строки Лобода.
над ним луч солнца золотой...
а он, мятежный, просит бури,
как-будто в бурях есть покой", — прикрепила к кадру знаменитые строки Лобода.
Фотография на фоне лазурной воды, голубого неба и белоснежных диванов восхитила многих пользователей соцсети.
"Какая же ты красотка!" — заявила nadezhda1983az. "Красота невероятная и стих идеально подходит", — считает alpine_sekrets. "Барби", — прокомментировала margogarbo. "Красиво, а купальник — супер", — написала braininaavrora. "Все прекрасно на этом фото", — уверена elenebatchenko97.
По информации СМИ, Светлана Лобода сейчас находится в Турции, куда улетела несколько дней назад вместе с дочерьми: Евой (9 лет) и Тильдой (2 года). Там же свое 29-летие отметила младшая сестра исполнительницы Ксения.
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