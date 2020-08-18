https://ria.ru/20200818/1575904178.html
Эксперты рассказали, визы в какие страны туристы планируют получить
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, визы в какие страны они планируют оформить, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:57
2020-08-18T08:57
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испания
шенгенская виза
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италия
сша
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/63/1555986399_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_407651b86f189178d7e481f7bb59244c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, визы, новости - туризм, италия, сша, испания, шенгенская виза
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, визы в какие страны они планируют оформить, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, есть ли у них документы для посещения других стран и в каких консульствах они планируют получить их в ближайшее время.
Оказалось, что у 64 процентов респондентов виз нет. А из-за пандемии 59 процентов обладателей разрешений на въезд в другие государства не успели воспользоваться ими до закрытия границ.
Чуть больше трети опрошенных (35 процентов) планируют оформить новые документы в этом году. Большая часть —13 процентов туристов — намерены получить итальянскую визу, девять процентов – испанскую, 10 процентов – разрешение на въезд в США. Хотят открыть шенгенскую визу, но пока не решили, в какую именно страну за ней обращаться, восемь процентов опрошенных.