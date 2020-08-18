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https://ria.ru/20200818/1575901770.html
Медиацентры в вузах: зачем студенты создают СМИ
Общаться, находить друзей, работать в команде, принимать решения, создавать качественный контент и ориентироваться в информационной повестке молодые люди могут... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T12:15
хорошие новости
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международная ассоциация студенческого телевидения (маст)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575901998_0:67:2216:1314_1400x0_80_0_0_03ece39f6b53d584b3fef6ebbb04df57.jpg
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РИА Новости
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хорошие новости, международная ассоциация студенческого телевидения (маст), донской государственный технический университет

Медиацентры в вузах: зачем студенты создают СМИ

08:00 18.08.2020 (обновлено: 12:15 18.08.2020)
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© Международная ассоциации студенческого телевидения (МАСТ)Студенты – представители медиацентров вузов проходят образовательный интенсив от МАСТ
Студенты – представители медиацентров вузов проходят образовательный интенсив от МАСТ
© Международная ассоциации студенческого телевидения (МАСТ)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Общаться, находить друзей, работать в команде, принимать решения, создавать качественный контент и ориентироваться в информационной повестке молодые люди могут научиться в медиацентрах своих вузов.
Медиацентр — это университетское СМИ, которое создают студенты. Это площадка, которая объединяет молодых людей в желании заниматься творчеством, проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку зрения на события и делиться ею с окружающими.
Как делать контент, вести себя в социальных сетях, писать тексты, снимать видео и фото, монтировать ролики и звук, держаться в кадре, работать с микрофоном — этому и многому другому студенты учатся на практике, осваивая азы журналистики в медиацентрах. Там же они развивают такие социальные навыки, как умение принимать решения, брать ответственность, работать в коллективе, договариваться друг с другом и даже руководить.

"Если мы говорим о полноценном медиацентре, это место, которое, с одной стороны, является точкой для практики студентов, а с другой — местом их социализации", — отметил Сергей Косенчук, заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), которая поддерживает развитие вузовских медиацентров.

Медиацентр не только предоставляет возможность учащимся обсуждать на разных платформах студенческую жизнь и новости университета, но и помогает абитуриентам узнать о выбранном учреждении всю необходимую информацию перед поступлением.
"Для вуза это возможность привлечь абитуриентов, рассказать о проектах, которые есть в университете, потому что пресс-служба — это хорошо, но они в основном работают в медиа, в которых молодежь не находится, а собственно медиацентры — это возможность создать контент для абитуриентов, их родителей, самих студентов, чтобы они знали, что происходит в вузе", — подчеркнул Косенчук.
По его словам, уровень медиацентров, выросших из студенческих инициатив, сейчас очень высок и с каждым годом их популярность только растет. В первую очередь заместитель исполнительного директора МАСТ связывает это с развитием блогерства и различных платформ для публикаций. И именно медиацентры в вузах с их техническим оснащением выступают площадками, где все желающие объединяются и пробуют себя в журналистике.
Юные журналисты редакции газеты САМИ
20 апреля, 08:00Хорошие новости
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Создание медиацентров зачастую инициируют сами студенты. Они начинают вести онлайн-журнал или открывают YouTube-канал о вузе. Тогда у таких инициативных групп появляется шанс быть замеченными руководством учебного заведения и получить поддержку в развитии СМИ.
При этом совсем не обязательно, чтобы студенты обучались на факультете журналистики. Здесь главное — желание создавать интересный контент, делиться информацией с аудиторией, развиваться в сфере коммуникаций.

"Многие из выпускников создают свои медиапроекты, журналы, паблики. Кто-то, например, учился в юридической академии, а потом сделал свой продакшен. Это такая площадка, где ребята могут стать тем, кем они хотят быть", — отметил Косенчук, говоря об интересе к медиа студентов непрофильных профессий.

Так, одна из выпускниц Донского государственного технического университета (ДГТУ) Анна Ерылкина, окончив бакалавриат по специальности "экономика" и попав в студенческий медиацентр, продолжила обучение уже в рекламе и связях с общественностью. В планах девушки профессионально развиваться в коммуникациях, в том числе в медиацентре вуза.
"Медиа я воспринимаю как творчество, как возможность показать себя, пропустить какое-то событие через свою личную точку зрения и преподнести ее окружающим. Я думаю, многие ребята приходят к нам в медиацентр именно за тем, чтобы получить возможность представить свой взгляд на то или иное событие", — поделилась Анна Ерылкина.
По ее словам, медиацентр, в котором она является руководителем спецпроектов и главным редактором журнала, — это комьюнити молодых людей, где они могут делиться интересами, находить друзей, а также разговаривать с абитуриентами о вузе на одном языке.
Конкурс Международной ассоциации студенческого телевидения
16 июля, 11:52
Объявлен старт приема заявок конкурса на лучший медиацентр среди вузов
ДГТУ в 2017 году стал победителем в номинации "Лучший медиацентр" в конкурсе, который ежегодно проводит ассоциация МАСТ среди российских вузов. Его финалисты могут посоревноваться друг с другом, поделиться наработанными навыками и перенять опыт коллег. Лучшие из лучших получают стажировку в профессиональных СМИ.
"Главная задача конкурса — показать, что в медиацентрах вузов есть действительно очень сильные команды. Они создают интересный контент, который может соревноваться со многими блогерами и различными медиа. И также показать самому руководству университетов, что эти медиацентры нужно развивать, так как это еще к тому же и хорошие площадки для развития самих студентов, их профориентации", — сказал Сергей Косенчук.
В этом году лучшие медиацентры будут объявлены на V Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который будет проходить с 9 по 14 ноября в Москве. Прием заявок на конкурс продлится до 7 сентября на официальном сайте проекта mediacenter.iast.pro.
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Хорошие новостиХорошие новостиМеждународная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ)Донской государственный технический университет
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