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Татьяна Москалькова: международной базе по защите СМИ нужна перезагрузка
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на фоне зарубежных митингов и протестов, где журналисты часто подвергаются опасности, рассказала РИА... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:00
россия
иван голунов
татьяна москалькова
белоруссия
оон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:28:3154:1802_1400x0_80_0_0_4a176155126b305521d95a592a565163.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иван голунов, татьяна москалькова, белоруссия, оон, сша, интервью - авторы

Татьяна Москалькова: международной базе по защите СМИ нужна перезагрузка

11:00 18.08.2020
53
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на фоне зарубежных митингов и протестов, где журналисты часто подвергаются опасности, рассказала РИА Новости о необходимости усилить правовое просвещение сотрудников силовых структур по соблюдению прав СМИ, об ожидании более решительных действий от мировой общественности в защиту журналистов, о важности создания новых механизмов защиты СМИ, а также о деятельности аппарата омбудсмена в этой сфере. Беседовала Алена Нефедова.
— В ходе массовых протестов в Белоруссии были задержаны российские журналисты, некоторым из них был запрещен въезд в страну на пять лет. На ваш взгляд, почему некоторые страны позволяют себе так обращаться с сотрудниками СМИ и как это можно изменить?
— Белоруссия для нас братская страна, и, разумеется, мы вправе рассчитывать на то, что силовые структуры не будут препятствовать аккредитованным российским журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. Хочу отметить, что своевременная реакция российского МИДа позволила представителям СМИ в кратчайшие сроки вернуться на родину.
Статья 19 Всеобщей декларации прав человека провозглашает право каждого человека свободно искать, получать, передавать, распространять информацию любым законным образом, что, однако, не исключает обязанности журналиста работать строго в соответствии с законами страны пребывания.
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К сожалению, ряд стран зачастую не только не соблюдают международно-правовые нормы, регулирующие деятельность журналистов, но и свое законодательство, гарантирующее представителям СМИ право на свою журналистскую деятельность. Полагаю, что незамедлительная реакция на подобные действия со стороны соответствующих международных структур, профессиональных объединений журналистов и правозащитного сообщества будет способствовать недопущению впредь подобных эксцессов.
— Яркие примеры нарушения прав журналистов были и во время протестов в Америке. Вы обращались в ООН в их защиту. Ответили ли вам по этому вопросу? Будет ли восстановлена справедливость и объяснила ли американская сторона такое поведение?
— К сожалению, в Соединенных Штатах Америки нет федерального омбудсмена, поэтому я направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и президенту Международной ассоциации журналистов Юнесу Мджахеду, в котором делала акцент на том, что свобода слова и обеспечение безопасности деятельности журналистов являются базовыми ценностями демократического общества, закрепленными во всех основополагающих международных документах универсального и регионального уровней.
Полагаю недопустимым применение мер насилия и противодействия в отношении людей, выполняющих свой профессиональный долг, поэтому в обращении к госпоже Бачелет я просила обратить внимание американских властей на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы были приложены максимальные усилия в целях недопущения подобных случаев произвола и жестокости в отношении журналистов, а господина Мджахеда дать оценку произошедших событий и впредь содействовать недопущению подобных случаев в отношении российских журналистов.
— Говоря о статистике, обращений от журналистов за 2020 год и аналогичный период 2019 года стало больше или меньше? На что чаще всего жалуются сотрудники СМИ?
— В этом году ко мне пришло всего лишь 19 обращений от журналистов. Это несколько больше, чем в 2019 году, но хочу отметить, что закон предоставляет мне право проводить мониторинг по вопросам, имеющим большой общественный резонанс. А препятствование деятельности журналистов относится именно к такой категории вопросов, поэтому по каждому подобному случаю, вне зависимости от того, было ко мне обращение или нет, я ходатайствую перед Генеральной прокуратурой о проверке обстоятельств дела. По результатам проверок были и отмены меры пресечения, и снижены штрафы, и прекращены уголовные дела в отношении журналистов. В качестве примера достаточно вспомнить до сих пор находящееся на слуху дело журналиста Ивана Голунова.
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Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
— Достаточны ли меры по защите журналистов сегодня? Как еще можно защитить права наших журналистов за рубежом? Может, создать отдельные комитеты по контролю за ситуацией в российских посольствах?
— Впервые эта тема вошла в ежегодный доклад о деятельности уполномоченного в 2019 году и, конечно, прозвучит и в докладе за нынешний год. Конечно, защищенность журналистов сегодня явно недостаточна, причем как в нашей стране, так и за рубежом. Не секрет, что чаще всего права журналистов нарушают представители силовых структур. Очевидно, было бы целесообразно усилить работу по правовому просвещению их сотрудников в части соблюдения прав представителей СМИ. Хочу отметить, что и министерство обороны, и министерство внутренних дел издали приказы, регламентирующие действия своих сотрудников в отношении представителей СМИ.
Относительно международного аспекта деятельности журналистов могу сказать, что неоднократно обращалась в международные инстанции, включая ООН, и призывала положить конец произволу в отношении представителей СМИ. Хочу отметить, что мои заявления не остались незамеченными и комиссары по правам человека в таких авторитетных международных организациях, как ООН и Совет Европы, поддержали эту позицию. Однако простого порицания со стороны правозащитного сообщества оказалось мало. Ожидаем более решительных действий от мировой общественности. Сегодня для того, чтобы комплексно решить проблему взаимопонимания, нужно лечить не только отдельные симптомы, но и, как говорят врачи, "иммунную систему" в целом. Считаю, что международная правовая база, защищающая представителей нелегкой журналистской профессии, нуждается в перезагрузке. В этой работе нам очень помогают посольства Российской Федерации.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
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На мой взгляд, было бы полезным создать в стране консолидированную рабочую группу из представителей МИДа, Союза журналистов России, ведущих СМИ и профильных НКО, а также юристов и правозащитников. В таком широком экспертном составе группа смогла бы проводить мониторинг нарушения прав российских и зарубежных журналистов и выработать новые механизмы их эффективной правовой защиты.
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РоссияИван ГолуновТатьяна МоскальковаБелоруссияООНСШАИнтервью - Авторы
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