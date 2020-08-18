Идрис Эльба снимется в триллере в духе "Мистера и миссис Смит", пишет СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Идрис Эльба снимется в новом шпионском триллере платформы Apple, действие которого происходит в Африке, сообщает Deadline.
В издании уточняют, актер будет продюсировать этот проект вместе с Саймоном Кинбергом ("Люди Икс: Апокалипсис", 2016 год) и Одри Чон ("Олдбой", 2013 год). Сценарий написал обладатель премии "Эмми" Травон Фри ("Черный понедельник", 2019 год).
Ожидается, что предстоящий фильм создадут в духе боевика "Мистер и миссис Смит" (2005 год) с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. В нем тоже будет романтическая линия между героями.
Пока неизвестно, кто составит компанию Идрису Эльбе, и когда выйдет триллер. Сейчас актер занят в съемках второй части супергеройского блокбастера "Отряд самоубийц" (выход запланирован на 2021 год), а также в скором времени приступит к работе над лентой стриминоговой платформы Netflix "The Harder They Fall" о преступнике, который ради мести хочет воссоединиться со своей бандой после освобождения из тюрьмы.