Идрис Эльба снимется в триллере в духе "Мистера и миссис Смит", пишет СМИ

В издании уточняют, актер будет продюсировать этот проект вместе с Саймоном Кинбергом ("Люди Икс: Апокалипсис", 2016 год) и Одри Чон ("Олдбой", 2013 год). Сценарий написал обладатель премии "Эмми" Травон Фри ("Черный понедельник", 2019 год).

Ожидается, что предстоящий фильм создадут в духе боевика "Мистер и миссис Смит" (2005 год) с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. В нем тоже будет романтическая линия между героями.