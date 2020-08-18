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https://ria.ru/20200818/1575890658.html
Идрис Эльба снимется в триллере в духе "Мистера и миссис Смит", пишет СМИ
СМИ узнали, британский актер Идрис Эльба снимется в новом шпионском триллере платформы Apple, действие которого происходит в Африке, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T07:10
идрис эльба
кино и сериалы
новости культуры
apple
брэд питт (уильям бредли)
анджелина джоли (войт)
африка
культура
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африка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
идрис эльба, кино и сериалы, новости культуры, apple, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), африка

Идрис Эльба снимется в триллере в духе "Мистера и миссис Смит", пишет СМИ

07:10 18.08.2020
284
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнглийский актер и режиссер Идрис Эльба
Английский актер и режиссер Идрис Эльба
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британский актер Идрис Эльба снимется в новом шпионском триллере платформы Apple, действие которого происходит в Африке, сообщает Deadline.
В издании уточняют, актер будет продюсировать этот проект вместе с Саймоном Кинбергом ("Люди Икс: Апокалипсис", 2016 год) и Одри Чон ("Олдбой", 2013 год). Сценарий написал обладатель премии "Эмми" Травон Фри ("Черный понедельник", 2019 год).
Ожидается, что предстоящий фильм создадут в духе боевика "Мистер и миссис Смит" (2005 год) с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях. В нем тоже будет романтическая линия между героями.
Пока неизвестно, кто составит компанию Идрису Эльбе, и когда выйдет триллер. Сейчас актер занят в съемках второй части супергеройского блокбастера "Отряд самоубийц" (выход запланирован на 2021 год), а также в скором времени приступит к работе над лентой стриминоговой платформы Netflix "The Harder They Fall" о преступнике, который ради мести хочет воссоединиться со своей бандой после освобождения из тюрьмы.
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КультураИдрис ЭльбаКино и сериалыНовости культурыAppleБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)Африка
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