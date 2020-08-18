Актеру из "Очень странных дел" пришлось поработать курьером

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Актер Гейтен Матараццо, известный по сериалу "Очень странные дела", работал летом курьером в ресторане Long Beach Island в Нью-Джерси, пока съемки шоу были приостановлены из-за пандемии коронавируса, . Актер Гейтен Матараццо, известный по сериалу "Очень странные дела", работал летом курьером в ресторане Long Beach Island в Нью-Джерси, пока съемки шоу были приостановлены из-за пандемии коронавируса, cообщает THR.

В том же заведении трудятся некоторые члены семьи семнадцатилетнего актера, родившегося в Нью-Джерси.

Поскольку сериал очень популярен (по информации Netflix третью часть шоу прошлым летом посмотрели 64 миллиона человек за первый месяц), фанаты узнавали Матараццо, несмотря на маску на лице и капюшон.