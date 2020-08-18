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Актеру из "Очень странных дел" пришлось поработать курьером
Актер Гейтен Матараццо, известный по сериалу "Очень странные дела", работал летом курьером в ресторане Long Beach Island в Нью-Джерси, пока съемки шоу были... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T05:07
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, нью-джерси

Актеру из "Очень странных дел" пришлось поработать курьером

05:07 18.08.2020
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© AFP 2020 / Chelsea GuglielminoАктер Гатен Матараццо
Актер Гатен Матараццо
© AFP 2020 / Chelsea Guglielmino
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Актер Гейтен Матараццо, известный по сериалу "Очень странные дела", работал летом курьером в ресторане Long Beach Island в Нью-Джерси, пока съемки шоу были приостановлены из-за пандемии коронавируса, cообщает THR.
В том же заведении трудятся некоторые члены семьи семнадцатилетнего актера, родившегося в Нью-Джерси.
Поскольку сериал очень популярен (по информации Netflix третью часть шоу прошлым летом посмотрели 64 миллиона человек за первый месяц), фанаты узнавали Матараццо, несмотря на маску на лице и капюшон.
Съемки четвертого сезона начались в марте, но были прерваны из-за пандемии COVID-19. Пока непонятно, когда состоится его премьера, но изначально планировалось, что его покажут на Netflix в конце 2020 года.
Кадр из сериала Очень странные дела
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыNetflixНью-Джерси
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