Российская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Прототип гидродинамического симулятора, который поможет оптимизировать разработку урановых и углеводородных месторождений создали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). По мнению авторов, разработка поможет наиболее полно извлекать полезные ископаемые из месторождений при максимальной экономической рентабельности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Physics: Conference Series.
Для извлечения максимума полезных ископаемых из урановых месторождений и нефтяных скважин используют метод компьютерного моделирования. Как рассказал доцент кафедры информационных и робототехнических систем НИУ "БелГУ", к.ф.-м.н. Олег Гальцев, в симуляторах заложены макроскопические (средний масштаб в метрах) математические модели, которые состоят из известных уравнений физики и химии, полученных с помощью умозрительных заключений.
23 декабря 2019, 07:00Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
По его словам, никакого математического обоснования корректности моделей не существует. Этот недостаток частично компенсируется большим количеством параметров, подобранных вручную для более точного совпадения с экспериментальными данными.
Ученым НИУ "БелГУ" удалось создать прототип гидродинамического симулятора без "недостатков", исходя из общепринятых законов механики сплошных сред и известных химических законов.
"Моделирование осуществляется на микроскопическом уровне, в масштабе пор, а затем на макроскопическом уровне с использованием усредненных аналогов исходных уравнений. При этом особое внимание уделено поведению границы контакта жидкости и твердого тела. Ведь именно там происходит растворение породы реагентом, который изменяет как концентрацию закачиваемой кислоты, так и геометрию порового пространства", — рассказал Гальцев.
Также для создания прототипа ученый разработал вычислительные алгоритмы и научно-исследовательскую версию программного обеспечения, которая позволяет определять оптимальные значения малых параметров и проводить численные эксперименты как на микро-, так и на макроуровне описания среды в абсолютно твердом пористом грунте.
"Серии проведенных компьютерных расчетов показали согласованность результатов решения сформулированной микроскопической задачи и уже существующих формулировок, выведенной усредненной и исходной задачи. Данный факт позволяет говорить об адекватности полученных макроскопических уравнений", — отметил Гальцев.
Результаты исследования могут лечь в основу будущего гидродинамического симулятора уранового месторождения или нефтяных резервуаров, который в силу ряда преимуществ перед аналогами, по мнению авторов, может заинтересовать ряд компаний в России и за рубежом, в частности в Казахстане, Франции, Эквадоре и Австралии.