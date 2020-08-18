Российская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Прототип гидродинамического симулятора, который поможет оптимизировать разработку урановых и углеводородных месторождений создали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета ( Прототип гидродинамического симулятора, который поможет оптимизировать разработку урановых и углеводородных месторождений создали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета ( НИУ "БелГУ" ). По мнению авторов, разработка поможет наиболее полно извлекать полезные ископаемые из месторождений при максимальной экономической рентабельности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Physics: Conference Series

Для извлечения максимума полезных ископаемых из урановых месторождений и нефтяных скважин используют метод компьютерного моделирования. Как рассказал доцент кафедры информационных и робототехнических систем НИУ "БелГУ", к.ф.-м.н. Олег Гальцев, в симуляторах заложены макроскопические (средний масштаб в метрах) математические модели, которые состоят из известных уравнений физики и химии, полученных с помощью умозрительных заключений.

По его словам, никакого математического обоснования корректности моделей не существует. Этот недостаток частично компенсируется большим количеством параметров, подобранных вручную для более точного совпадения с экспериментальными данными.

Ученым НИУ "БелГУ" удалось создать прототип гидродинамического симулятора без "недостатков", исходя из общепринятых законов механики сплошных сред и известных химических законов.

"Моделирование осуществляется на микроскопическом уровне, в масштабе пор, а затем на макроскопическом уровне с использованием усредненных аналогов исходных уравнений. При этом особое внимание уделено поведению границы контакта жидкости и твердого тела. Ведь именно там происходит растворение породы реагентом, который изменяет как концентрацию закачиваемой кислоты, так и геометрию порового пространства", — рассказал Гальцев.

Также для создания прототипа ученый разработал вычислительные алгоритмы и научно-исследовательскую версию программного обеспечения, которая позволяет определять оптимальные значения малых параметров и проводить численные эксперименты как на микро-, так и на макроуровне описания среды в абсолютно твердом пористом грунте.

"Серии проведенных компьютерных расчетов показали согласованность результатов решения сформулированной микроскопической задачи и уже существующих формулировок, выведенной усредненной и исходной задачи. Данный факт позволяет говорить об адекватности полученных макроскопических уравнений", — отметил Гальцев.