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Российская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму
Прототип гидродинамического симулятора, который поможет оптимизировать разработку урановых и углеводородных месторождений создали ученые Белгородского... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:54
технологии
риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет

Российская разработка поможет извлекать полезные ископаемые по максимуму

09:00 18.08.2020 (обновлено: 11:54 18.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Прототип гидродинамического симулятора, который поможет оптимизировать разработку урановых и углеводородных месторождений создали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). По мнению авторов, разработка поможет наиболее полно извлекать полезные ископаемые из месторождений при максимальной экономической рентабельности. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Physics: Conference Series.
Для извлечения максимума полезных ископаемых из урановых месторождений и нефтяных скважин используют метод компьютерного моделирования. Как рассказал доцент кафедры информационных и робототехнических систем НИУ "БелГУ", к.ф.-м.н. Олег Гальцев, в симуляторах заложены макроскопические (средний масштаб в метрах) математические модели, которые состоят из известных уравнений физики и химии, полученных с помощью умозрительных заключений.
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По его словам, никакого математического обоснования корректности моделей не существует. Этот недостаток частично компенсируется большим количеством параметров, подобранных вручную для более точного совпадения с экспериментальными данными.
Ученым НИУ "БелГУ" удалось создать прототип гидродинамического симулятора без "недостатков", исходя из общепринятых законов механики сплошных сред и известных химических законов.

"Моделирование осуществляется на микроскопическом уровне, в масштабе пор, а затем на макроскопическом уровне с использованием усредненных аналогов исходных уравнений. При этом особое внимание уделено поведению границы контакта жидкости и твердого тела. Ведь именно там происходит растворение породы реагентом, который изменяет как концентрацию закачиваемой кислоты, так и геометрию порового пространства", — рассказал Гальцев.

Также для создания прототипа ученый разработал вычислительные алгоритмы и научно-исследовательскую версию программного обеспечения, которая позволяет определять оптимальные значения малых параметров и проводить численные эксперименты как на микро-, так и на макроуровне описания среды в абсолютно твердом пористом грунте.
"Серии проведенных компьютерных расчетов показали согласованность результатов решения сформулированной микроскопической задачи и уже существующих формулировок, выведенной усредненной и исходной задачи. Данный факт позволяет говорить об адекватности полученных макроскопических уравнений", — отметил Гальцев.
Результаты исследования могут лечь в основу будущего гидродинамического симулятора уранового месторождения или нефтяных резервуаров, который в силу ряда преимуществ перед аналогами, по мнению авторов, может заинтересовать ряд компаний в России и за рубежом, в частности в Казахстане, Франции, Эквадоре и Австралии.
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