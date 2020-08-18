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Рузвельтовским курсом
Президенту США Франклину Делано Рузвельту наряду с превосходными и высокоморальными фразами "Мы должны стать великим арсеналом демократии", "Настоящая личная... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T08:12
александр лукашенко
германия
белоруссия
сша
авторы
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Задача оппозиции: вступление в НАТО, закрытие заводов, вывод российских войск, запрет русского языка, закрытие всех пророссийских СМИ, размещение ПРО, см проект укроп. Падет Беларусь и наши внуки будут навозом на полях европы. Лукашенко непрофессионал. Беларусь 100% не может быть суверенна, или как украина подстилка сша или обратно в состав России. Отныне минск не столица Белоруссии или Варшава под патроном сша или Москва!
46
Не любитель стилистики Соколова, но этот материал понравился. Вопрос о степени "кумовства" актуальный. С одной стороны, нет не каких гарантий, что если нам удастся вытащить Лукашенко из того болота, в которое он сам себя загнал, он перестанет поливать грязью своего "старшего брата", но с другой стороны кроме нас, у него никого нету, а русские как известно "своих не бросают"...
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германия
белоруссия
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РИА Новости
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2020
Максим Соколов
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Максим Соколов
https://cdn22.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856139_0:0:3021:1699_1400x0_80_0_0_47f511f91750ee30cfd8a0d2b9fc76be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
александр лукашенко, германия, белоруссия, сша, авторы

Рузвельтовским курсом

08:00 18.08.2020 (обновлено: 08:12 18.08.2020)
9059
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Президенту США Франклину Делано Рузвельту наряду с превосходными и высокоморальными фразами "Мы должны стать великим арсеналом демократии", "Настоящая личная свобода невозможна без экономической безопасности и независимости" etc. принадлежит и не столь высокоморальное высказывание "Может быть, он и сукин сын, но это наш сукин сын!".
Считается, что это было сказано в 1940 году про никарагуанского президента Сомосу, хотя у фразы были и другие атрибуции. Иные полагали, что фраза про Сомосу впервые была произнесена в 1948-м, когда Рузвельта уже три года не было в живых, другие — что она прозвучала вообще только в 1960 году, причем не про Сомосу, а про его доминиканского коллегу Трухильо. С крылатыми словами так часто бывает. К тому же поименованных таким образом правителей порой бывает так много, что возникает желание призвать: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Тем не менее в памяти народной пассаж про сукина сына устойчиво приписывается 32-му президенту США.

Впоследствии учение Рузвельта подвергалось ревизии. Многие президенты США стали исповедовать скорее ницшеанский принцип "падающего подтолкни". Так подталкивали иранского шаха в 1979 году, а равно египетского президента Мубарака в 2011-м. Несмотря на всю их преданность великому американскому союзнику. Южнокорейских президентов в 50-70 годах также периодически подталкивали. А равно и южновьетнамских.

С другой стороны — саудовских королей никто никогда не думал подталкивать, несмотря на всех их яркое и выпуклое сыновство. В общении с сынами всегда действует многофакторная диалектика, она же премудроковарное домостроительство.
Так что не стоит удивляться тому, что и перед руководством России встала проблема, как быть с белорусским союзником, который стал куролесить совсем не по-детски. То ли следовать учению Рузвельта, то ли учению Ницше.
Вопрос нетривиальный.
Чего ждать от верного союзника, мы уже знаем — не первый год замужем. Все это до боли понятно. Но и чего ждать от борцов с тиранией, тоже понятно и тоже до боли. Все это мы уже неоднократно видели в других странах. Кстати, и в своей собственной — "святые 90-е". И тут ничего хорошего ждать не приходится.
Акция протеста в Минске после президентских выборов
13 августа, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Конечно, можно вспомнить все прелести белорусского президента — их очень много — и безоглядно встать на сторону протестующих и особенно их покровителей. "Все лучше, чем опостылевший царек". И так же можно вспомнить стандартный оранжевый сценарий и столь же безоглядно встать на сторону действующей (пока) власти. "Все лучше, чем гарантированная катастрофа". И для первого, и для второго большого ума не надо.
Он потребуется, если попытаться развить учение Рузвельта и ответить на важный вопрос. До какой степени он наш?
С одной стороны, "наш" — это тот, кто способен держать ситуацию под контролем, причем в наших интересах. Что предполагает пусть сколь угодно жестокий, но вместе с тем ясный ум. Нероны достославные и Калигулы, доблестью сияющие, не могут быть нашими (по крайней мере, длительное время), потому что они, будучи не вполне адекватными, срывают резьбу и погружают свою страну в водовороты анархии. А оно нам надо? "Наш" — это тот, кто держит ситуацию, а не тот, кто безумно куролесит.
С другой стороны, "наш" — это тот, кто хоть в какой-то степени учитывает интересы патрона. Анастасио Сомоса был крайним антикоммунистом и даже запретил сюрреализм как коммунистическое искусство — во всем этом, с точки зрения Вашингтона, большого греха не было. Но в своем антикоммунизме он шел дальше, открыто симпатизируя Третьему рейху и его фюреру. Тем не менее 11 декабря 1941-го он вслед за США объявил войну Германии. Правда, послу США пришлось указать Сомосе, что парадный портрет Гитлера, висящий в кабинете главы государства, при новых обстоятельствах все-таки следует убрать. Сомоса повиновался и перевесил портрет в свою спальню. За такую жертвенность он и был удостоен звания "наш сукин сын".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
Наш союзник в жертвенности хотя бы на уровне Сомосы замечен ни разу не был. Зато он многократно был замечен в откровенно нелояльных поступках по отношению к патрону. Последним — но далеко не первым — примером был арест 33 сотрудников ЧВК, через белорусское окно направлявшихся в далекие страны. "Наш" это все-таки тот, кто отчасти согласует свое поведение с патроном и уж точно воздерживается от того, чтобы накласть ему в карман по поводу, а равно и без повода.
Но если это такой-то сын и при этом еще и по своим поступкам совершенно не наш, то в таком случае премудроковарное изречение Рузвельта много теряет в своей актуальности.
2391665323
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Александр ЛукашенкоГерманияБелоруссияСШААвторы
Популярные комментарии
Задача оппозиции: вступление в НАТО, закрытие заводов, вывод российских войск, запрет русского языка, закрытие всех пророссийских СМИ, размещение ПРО, см проект укроп. Падет Беларусь и наши внуки будут навозом на полях европы. Лукашенко непрофессионал. Беларусь 100% не может быть суверенна, или как украина подстилка сша или обратно в состав России. Отныне минск не столица Белоруссии или Варшава под патроном сша или Москва!
18 августа, 09:24
СВСветлана Верищагина
30022012
Не любитель стилистики Соколова, но этот материал понравился. Вопрос о степени "кумовства" актуальный. С одной стороны, нет не каких гарантий, что если нам удастся вытащить Лукашенко из того болота, в которое он сам себя загнал, он перестанет поливать грязью своего "старшего брата", но с другой стороны кроме нас, у него никого нету, а русские как известно "своих не бросают"...
18 августа, 08:33
Илья А.
1720302
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