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В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
На YouTube разместили тизер предстоящего постапокалиптического сериала телеканала AMC "Ходячие мертвецы: Мир за пределами". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T02:43
2020-08-18T02:43
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На YouTube разместили тизер предстоящего постапокалиптического сериала телеканала AMC "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".
В спин-оффе "Ходячих мертвецов" зрители погрузятся в новую историю и мифологию. В сериале расскажут о первом поколении, выросшем в уцелевшей цивилизации. Две сестры вместе с друзьями покидают безопасное и комфортное место, чтобы узнать, что происходит вокруг. Разумеется, они столкнутся с теми, кто хочет защитить их, и теми, кто нацелен навредить.
Главные роли в сериале исполнили: Алекса Мансур, Николас Канту, Хэл Кампстон, Аннет Махендру, Алия Рояль, Нико Торторелла и другие.
Спин-офф создали
Мэтт Негрете и Гимпл, Скотт М. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", состоящий из двух сезонов, станет третьим шоу в телевизионной франшизе после "Ходячих мертвецов" и "Бойтесь ходячих мертвецов".
Из-за пандемии коронавируса премьеру сериала перенесли с 12 апреля на 4 октября этого года.