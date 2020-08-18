В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

В спин-оффе "Ходячих мертвецов" зрители погрузятся в новую историю и мифологию. В сериале расскажут о первом поколении, выросшем в уцелевшей цивилизации. Две сестры вместе с друзьями покидают безопасное и комфортное место, чтобы узнать, что происходит вокруг. Разумеется, они столкнутся с теми, кто хочет защитить их, и теми, кто нацелен навредить.