Отдыхающие на немецком пляже испугались выплывшего из моря кабана

Это произошло на многолюдном пляже Шонагене, в Шлейзвиг-Гольштейне. На кадрах видно, как один из отдыхающих пытается прогнать животное, размахивая лопатой. Но кабан явно не боится людей и бежит прямо в толпу.

Свидетели сообщили, что в итоге неожиданный гость покинул побережье. Говорят, что этого кабана уже видели плавающим за много миль от берега Нижней Саксонии. Моряк Клаус Шлютер сказал, что ему с коллегами не удалось вытащить животное из воды.