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Отдыхающие на немецком пляже испугались выплывшего из моря кабана
На немецком пляже дикий кабан неожиданно выплыл к перепуганным туристам из Балтийского моря, сообщает Upi. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:25
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туризм
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, балтийское море, новости - туризм, нижняя саксония, германия

Отдыхающие на немецком пляже испугались выплывшего из моря кабана

03:22 18.08.2020 (обновлено: 03:25 18.08.2020)
1818
© Фото : Seebad WarnemundeКабан выплывает из моря
Кабан выплывает из моря
© Фото : Seebad Warnemunde
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. На немецком пляже дикий кабан неожиданно выплыл к перепуганным туристам из Балтийского моря, сообщает Upi.
Это произошло на многолюдном пляже Шонагене, в Шлейзвиг-Гольштейне. На кадрах видно, как один из отдыхающих пытается прогнать животное, размахивая лопатой. Но кабан явно не боится людей и бежит прямо в толпу.
Свидетели сообщили, что в итоге неожиданный гость покинул побережье. Говорят, что этого кабана уже видели плавающим за много миль от берега Нижней Саксонии. Моряк Клаус Шлютер сказал, что ему с коллегами не удалось вытащить животное из воды.
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