https://ria.ru/20200818/1575832700.html
Отдыхающие на немецком пляже испугались выплывшего из моря кабана
На немецком пляже дикий кабан неожиданно выплыл к перепуганным туристам из Балтийского моря, сообщает Upi. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T03:22
2020-08-18T03:25
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германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, балтийское море, новости - туризм, нижняя саксония, германия