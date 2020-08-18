"Стоит остановиться": кому опасно есть арбузы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и сахарным диабетом лучше ограничить употребление арбуза, заявил РИА Новости диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Переедание может вызвать резкое повышение давления.

"Как известно, в арбузе очень много жидкости. Даже при легкой предрасположенности к повышенному артериальному давлению, особенно при недостаточно эффективной работе почек, арбуз может доставить немало проблем. Из-за того, что почки не успевают "обработать" воду, в организме остается лишняя жидкость, увеличивается объем крови. Это и провоцирует гипертонию", - объясняет врач.

Также ягода может вызвать аллергическую реакцию. "Бывает, человек выпьет, закусит арбузом, а затем понимает, что у него аллергия. Алкоголь ведь снижает сопротивляемость к аллергенам. При этом в трезвом состоянии у него ничего и не проявлялось. Подобные случаи встречаются. Здесь все очень индивидуально".

Андрей Бобровский отмечает: многие в летний сезон пытаются сидеть на арбузной диете. Однако не все правильно ее придерживаются, поэтому могут навредить себе. "Арбуз, конечно, может стать частью диеты. Он позволяет как-то контролировать чувство голода. Но полагаться только на него не стоит. Это неполноценная еда - сплошные углеводы. Нормальная диета обязательно должна включать в себя белки и жиры. К тому же в составе этой ягоды в основном простые сахара. Арбуз не дает чувство полного насыщения. Поэтому можно есть-есть, но так и не насытиться".

Что касается размера порции, теоретически человек может в день осилить один-два килограмма мякоти арбуза: "Надо заранее в голове обозначить, сколько вы собираетесь употребить. И даже если чувства насыщения нет, это не значит, что не стоит остановиться".

Особенно осторожными, добавляет специалист, нужно быть людям, страдающим сахарным диабетом: есть арбуз понемногу, чтобы не вызвать повышение уровня глюкозы в крови.