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В Москве завершили работы по нанесению разметки на Тверской улице
Коммунальщики Москвы завершили работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:40
2020-08-24T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.</strong> Коммунальщики <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> завершили работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается на официальной странице комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.Ранее на этом участке улицы за двое суток заменили асфальтобетонное покрытие площадью около 50 тысяч квадратных метров по технологии бесшовной укладки "единым ковром". В работах приняли участие более 2,2 тысячи человек и свыше 1350 единиц техники."Сегодня завершились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На новом дорожном покрытии появились линии рядности, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, разметка 2 пешеходных переходов и 7 остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего на участке Тверской улицы протяженностью 1 300 метров нанесено свыше 10 тысяч погонных метров дорожных линий общей площадью 1 300 квадратных метров.⠀⠀
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москва

В Москве завершили работы по нанесению разметки на Тверской улице

12:40 17.08.2020 (обновлено: 17:39 24.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТверская улица в Москве
Тверская улица в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Коммунальщики Москвы завершили работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается на официальной странице комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.
Ранее на этом участке улицы за двое суток заменили асфальтобетонное покрытие площадью около 50 тысяч квадратных метров по технологии бесшовной укладки "единым ковром". В работах приняли участие более 2,2 тысячи человек и свыше 1350 единиц техники.
"Сегодня завершились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На новом дорожном покрытии появились линии рядности, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, разметка 2 пешеходных переходов и 7 остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на участке Тверской улицы протяженностью 1 300 метров нанесено свыше 10 тысяч погонных метров дорожных линий общей площадью 1 300 квадратных метров.
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