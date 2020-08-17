https://ria.ru/20200817/razmetka-1576254567.html

В Москве завершили работы по нанесению разметки на Тверской улице

Коммунальщики Москвы завершили работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2020

2020-08-17T12:40

2020-08-17T12:40

2020-08-24T17:39

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<strong>МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.</strong> Коммунальщики <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> завершили работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка, сообщается на официальной странице комплекса городского хозяйства Москвы в Facebook.Ранее на этом участке улицы за двое суток заменили асфальтобетонное покрытие площадью около 50 тысяч квадратных метров по технологии бесшовной укладки "единым ковром". В работах приняли участие более 2,2 тысячи человек и свыше 1350 единиц техники."Сегодня завершились работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участке Тверской улицы — от Моховой улицы до Настасьинского переулка. На новом дорожном покрытии появились линии рядности, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, разметка 2 пешеходных переходов и 7 остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего на участке Тверской улицы протяженностью 1 300 метров нанесено свыше 10 тысяч погонных метров дорожных линий общей площадью 1 300 квадратных метров.⠀⠀

https://realty.ria.ru/20200814/1575770508.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва