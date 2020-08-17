Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575915355.html
Бывших офицеров ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая
Двое бывших офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) обвиняются в передаче Китаю секретной информации, включая совершенно секретную, сообщает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T23:54
министерство юстиции сша
центральное разведывательное управление
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1400x0_80_0_0_999a0b71a4fc638f15fa9aa9eb941e1b.jpg
https://ria.ru/20200811/1575601368.html
https://ria.ru/20200807/1575459208.html
https://ria.ru/20200731/1575183449.html
1
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1400x0_80_0_0_999a0b71a4fc638f15fa9aa9eb941e1b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_30b5cf0acac5d1b5b9dda3bf0d1ad47e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_38539904000b8ff8cf5d63d3bc0b26e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство юстиции сша, центральное разведывательное управление, китай, сша, в мире

Бывших офицеров ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

23:54 17.08.2020
481
© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Двое бывших офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) обвиняются в передаче Китаю секретной информации, включая совершенно секретную, сообщает министерство юстиции США.
"67-летний Александр Юк Чинг Ма, бывший сотрудник ЦРУ, был арестован 14 августа 2020 года по обвинению в сговоре с родственником, который также был бывшим сотрудником ЦРУ, с целью передачи секретной информации вплоть до совершенно секретного уровня сотрудникам разведки Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Участники акции протеста против санкций США у консульства США в Гонконге
11 августа, 08:00
США спутали Китай с Африкой и нанесли удар по китайской элите
Уточняется, что Ма - натурализованный гражданин США, родившийся в Гонконге. Согласно судебным документам, он начал работать на ЦРУ в 1982 году, имел допуск к информации высшей степени секретности и подписал соответствующие соглашения о неразглашении. Ма ушел из ЦРУ в 1989 году и жил и работал в Шанхае, а в 2001 году приехал на Гавайи.
Сотрудничество с китайской разведкой Ма и его родственник начали, по данным следствия, в 2001 году, тогда они передали службе внешней разведки КНР информацию о сотрудниках, операциях и методах сокрытия сообщений в ЦРУ. Часть встречи была записана на видеопленку, в том числе часть, где Ма получает и пересчитывает 50 тысяч долларов за предоставленные им секреты.
В судебных документах утверждается, что после того, как Ма переехал на Гавайи, он пытался устроиться на работу в ФБР, чтобы "снова получить доступ к секретной правительственной информации США, которую он, в свою очередь, мог предоставить своим кураторам из КНР".
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
7 августа, 08:00
Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия
В 2004 году местное отделение ФБР в Гонолулу наняло Ма в качестве лингвиста по контракту, которому было поручено изучать и переводить документы на китайском языке. "В течение следующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и похищал документы, помеченные как секретные", - говорится в сообщении.
Указывается, что мужчина брал некоторые из похищенных документов и изображений в частые поездки в Китай, где передавал их китайским спецслужбам. В обратном направлении он возвращался "с тысячами долларов наличными и дорогими подарками, такими как новый набор клюшек для гольфа".
Разоблачить Ма удалось благодаря контрразведывательной операции ФБР: один из сотрудников бюро сумел выдать себя за представителя разведки КНР и передал ему две тысячи долларов в качестве оплаты за сотрудничество. Позднее состоялась еще одна такая встреча, в ходе которой Ма выразил готовность продолжать помогать китайскому правительству и заявил, что хочет, чтобы "родина добилась успеха". После этого он был арестован.
Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
31 июля, 08:00
Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит
2219014
Обсудить 1
Министерство юстиции СШАЦентральное разведывательное управлениеКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции России
В России начинаются крупные учения военной полиции
Участники акции в поддержку жителей Белоруссии у посольства республики в Москве
В Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста
Долина Смерти в США
Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Испании российскую вакцину от COVID-19 ошибочно назвали "советской"
Джо Байден и Барак Обама
Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле ИВС в Минске
Протестующие частично разошлись от ИВС в Минске
Паспорт гражданина Российской Федерации
Жителей городов-побратимов предложили освободить от сборов за визы
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Канада отказалась признать результаты президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Полиция
В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового уровня"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Видео перепалки Ирины Стерховой с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния