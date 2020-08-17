Бывших офицеров ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Двое бывших офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) обвиняются в передаче Двое бывших офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) обвиняются в передаче Китаю секретной информации, включая совершенно секретную, сообщает министерство юстиции США

"67-летний Александр Юк Чинг Ма, бывший сотрудник ЦРУ, был арестован 14 августа 2020 года по обвинению в сговоре с родственником, который также был бывшим сотрудником ЦРУ, с целью передачи секретной информации вплоть до совершенно секретного уровня сотрудникам разведки Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Ма - натурализованный гражданин США , родившийся в Гонконге . Согласно судебным документам, он начал работать на ЦРУ в 1982 году, имел допуск к информации высшей степени секретности и подписал соответствующие соглашения о неразглашении. Ма ушел из ЦРУ в 1989 году и жил и работал в Шанхае , а в 2001 году приехал на Гавайи

Сотрудничество с китайской разведкой Ма и его родственник начали, по данным следствия, в 2001 году, тогда они передали службе внешней разведки КНР информацию о сотрудниках, операциях и методах сокрытия сообщений в ЦРУ. Часть встречи была записана на видеопленку, в том числе часть, где Ма получает и пересчитывает 50 тысяч долларов за предоставленные им секреты.

В судебных документах утверждается, что после того, как Ма переехал на Гавайи, он пытался устроиться на работу в ФБР , чтобы "снова получить доступ к секретной правительственной информации США, которую он, в свою очередь, мог предоставить своим кураторам из КНР".

В 2004 году местное отделение ФБР в Гонолулу наняло Ма в качестве лингвиста по контракту, которому было поручено изучать и переводить документы на китайском языке. "В течение следующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и похищал документы, помеченные как секретные", - говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина брал некоторые из похищенных документов и изображений в частые поездки в Китай, где передавал их китайским спецслужбам. В обратном направлении он возвращался "с тысячами долларов наличными и дорогими подарками, такими как новый набор клюшек для гольфа".

Разоблачить Ма удалось благодаря контрразведывательной операции ФБР: один из сотрудников бюро сумел выдать себя за представителя разведки КНР и передал ему две тысячи долларов в качестве оплаты за сотрудничество. Позднее состоялась еще одна такая встреча, в ходе которой Ма выразил готовность продолжать помогать китайскому правительству и заявил, что хочет, чтобы "родина добилась успеха". После этого он был арестован.