В Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередная, девятая по счету акция против признания итогов выборов президента Очередная, девятая по счету акция против признания итогов выборов президента Белоруссии прошла в понедельник возле посольства республики в Москве без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По свидетельствам очевидцев, люди начали собираться в районе белорусской дипмиссии еще утром, а к 20.30 мск численность участников достигла своего пика - порядка 150-170 человек. Встав рядом друг с другом, они снова образовали цепочку, которая в прежние дни тянулась от пересечения Армянского переулка и улицы Маросейка до станции метро Китай-Город.

Участники акции в своем большинстве были молодыми людьми, представителей старшего поколения среди них почти не было.

Дежурившие вблизи белорусского посольства полицейские напоминали о необходимости соблюдения порядка.

Как и в предыдущие дни, полицейские не позволяли прохожим долго находиться рядом с посольством. Один из стражей порядка предложил корреспонденту РИА Новости либо встать в цепочку, либо продолжить движение по тротуару. Необходимость такой меры он, впрочем, ничем не объяснил.

Около 21.00 мск протестующие разбились на отдельные небольшие группы, а вскоре стали расходиться.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии , скончались два участника протеста.