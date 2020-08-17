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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575915222.html
В Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста
Очередная, девятая по счету акция против признания итогов выборов президента Белоруссии прошла в понедельник возле посольства республики в Москве без... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T23:44
протесты в белоруссии
москва
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575902431.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Надо было бы еще каки-нибудь плакаты, лозунги типа этого: "Прощай МАЗ, прощай БЕЛаз, Здравствуй Польский Унитаз".
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Местные хомячки, видать...
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2020
РИА Новости
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, белоруссия, в мире

В Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста

23:44 17.08.2020
931
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку жителей Белоруссии у посольства республики в Москве
Участники акции в поддержку жителей Белоруссии у посольства республики в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередная, девятая по счету акция против признания итогов выборов президента Белоруссии прошла в понедельник возле посольства республики в Москве без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По свидетельствам очевидцев, люди начали собираться в районе белорусской дипмиссии еще утром, а к 20.30 мск численность участников достигла своего пика - порядка 150-170 человек. Встав рядом друг с другом, они снова образовали цепочку, которая в прежние дни тянулась от пересечения Армянского переулка и улицы Маросейка до станции метро Китай-Город.
Участники акции в своем большинстве были молодыми людьми, представителей старшего поколения среди них почти не было.
Дежурившие вблизи белорусского посольства полицейские напоминали о необходимости соблюдения порядка.
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Как и в предыдущие дни, полицейские не позволяли прохожим долго находиться рядом с посольством. Один из стражей порядка предложил корреспонденту РИА Новости либо встать в цепочку, либо продолжить движение по тротуару. Необходимость такой меры он, впрочем, ничем не объяснил.
Около 21.00 мск протестующие разбились на отдельные небольшие группы, а вскоре стали расходиться.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надо было бы еще каки-нибудь плакаты, лозунги типа этого: "Прощай МАЗ, прощай БЕЛаз, Здравствуй Польский Унитаз".
18 августа, 00:09
Нефертити Васильевна Фишман
2230100
Местные хомячки, видать...
17 августа, 23:54
ГБГ Б
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