Часть протестующих в Минске прибыла к ИВС поддержать задержанных

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть сторонников белорусской оппозиции собралась у изолятора временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина в Минске, чтобы поддержать задержанных на акциях протеста, прошедших после президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстранты пришли к ИВС от СИЗО, расположенного на улице Володарского, где требовали выпустить всех задержанных во время кампании по выборам, которых они считают политзаключенными. А к улице Володарского протестующие пришли от Дома правительства на площади Независимости, где до этого проходил массовый несанкционированный митинг.

Протестующие пешком прошли около пяти километров из центра города. Но возле ИВС их встретили волонтеры, помогающие задержанным и их семьям, они убеждают протестующих не подходить ближе к ИВС, поскольку это может причинить вред задержанным и самому лагерю волонтеров. Волонтеры даже натянули ленту, за которую нежелательно заходить.

У ИВС сторонники оппозиции требуют освободить всех, кто остаётся в изоляторе после акций протеста. По данным правоохранителей, утром в этом ИВС таких было более 30 человек.

В толпе также есть священники, которые также пытаются удержать собравшихся от необдуманных действий.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого правоохранительные органы перестали разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии , погибли два участника протеста.