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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575913623.html
Часть протестующих в Минске прибыла к ИВС поддержать задержанных
Часть сторонников белорусской оппозиции собралась у изолятора временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина в Минске, чтобы поддержать задержанных на акциях... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-18T00:09
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575709557.html
Кто хочет тот найдёт, что ему надо. Я вот нашёл видео, как ОМОН палками лупят, газ распыляют, петардами закидывают. Так что если кто с фонарями, то ничего страшного, с такими горячими парнями надо поступать их же методом. Если через уши не доходит до ума, то надо донести через скулы, челюсти и рёбра.
50
Пришли места занимать....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Часть протестующих в Минске прибыла к ИВС поддержать задержанных

22:37 17.08.2020 (обновлено: 00:09 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть сторонников белорусской оппозиции собралась у изолятора временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина в Минске, чтобы поддержать задержанных на акциях протеста, прошедших после президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты пришли к ИВС от СИЗО, расположенного на улице Володарского, где требовали выпустить всех задержанных во время кампании по выборам, которых они считают политзаключенными. А к улице Володарского протестующие пришли от Дома правительства на площади Независимости, где до этого проходил массовый несанкционированный митинг.
Протестующие пешком прошли около пяти километров из центра города. Но возле ИВС их встретили волонтеры, помогающие задержанным и их семьям, они убеждают протестующих не подходить ближе к ИВС, поскольку это может причинить вред задержанным и самому лагерю волонтеров. Волонтеры даже натянули ленту, за которую нежелательно заходить.
У ИВС сторонники оппозиции требуют освободить всех, кто остаётся в изоляторе после акций протеста. По данным правоохранителей, утром в этом ИВС таких было более 30 человек.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 августа, 08:00
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
В толпе также есть священники, которые также пытаются удержать собравшихся от необдуманных действий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого правоохранительные органы перестали разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, погибли два участника протеста.
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кто хочет тот найдёт, что ему надо. Я вот нашёл видео, как ОМОН палками лупят, газ распыляют, петардами закидывают. Так что если кто с фонарями, то ничего страшного, с такими горячими парнями надо поступать их же методом. Если через уши не доходит до ума, то надо донести через скулы, челюсти и рёбра.
17 августа, 23:26
Чипалина Лукин
4900001
Пришли места занимать....
17 августа, 22:58
Арсений Новиков
4620100
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