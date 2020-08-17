Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России

"Поставят еще (белорусов – ред.) в ланцуг (цепь – ред.) отдо, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай – против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", — сказал он.