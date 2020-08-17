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Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Протесты могут превратить Белоруссию в "санитарный кордон" против России, предупредил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:33
2020-08-17T23:51
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, киев, в мире
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Протесты могут превратить Белоруссию в "санитарный кордон" против России, предупредил президент Александр Лукашенко.
"Поставят еще (белорусов – ред.) в ланцуг (цепь – ред.) от Вильнюса
до Киева
, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай – против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", — сказал он.
Ранее глава государства заявил, что протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия". Он также рассказывал несколько дней назад, что договорился с президентом Владимиром Путиным, что Россия окажет помощь Белоруссии при первом же запросе.
Выборы в Белоруссии
Девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская
— 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты признавать отказалась.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни, среди них — как минимум 120 силовиков. Как рассказал сегодня глава Минздрава Владимир Караник
, в ходе беспорядков погибли два человека.
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