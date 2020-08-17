Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии

"Уходи, уходи!" - не вопрос. Я наработался. Я ухожу – я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года", - отметил Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.