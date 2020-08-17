https://ria.ru/20200817/1575913450.html
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Следующий президент Белоруссии не продержится и двух-трех лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:26
2020-08-17T22:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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Von Stirliz
Он его с собой заберет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Следующий президент Белоруссии
не продержится и двух-трех лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
в ходе визита на Минский автомобильный завод
(МАЗ).
В беседе с работниками МАЗ, которую транслировал телеканал "Беларусь 1
", Лукашенко подчеркнул, что в политике "другие законы". "В политику хотите? Пожалуйста – не против. Но там другие законы. И "закон толпы" - это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте – там вас гладить президент не будет по плечу", - сказал он, погладив одного из заводчан по плечу.
"Уходи, уходи!" - не вопрос. Я наработался. Я ухожу – я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.