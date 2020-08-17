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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575913450.html
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Следующий президент Белоруссии не продержится и двух-трех лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Он его с собой заберет.
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии

22:26 17.08.2020
5467
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следующий президент Белоруссии не продержится и двух-трех лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод (МАЗ).
В беседе с работниками МАЗ, которую транслировал телеканал "Беларусь 1", Лукашенко подчеркнул, что в политике "другие законы". "В политику хотите? Пожалуйста – не против. Но там другие законы. И "закон толпы" - это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте – там вас гладить президент не будет по плечу", - сказал он, погладив одного из заводчан по плечу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
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"Уходи, уходи!" - не вопрос. Я наработался. Я ухожу – я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко, требует пересчета голосов и назначения новых выборов главы государства.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
Популярные комментарии
Он его с собой заберет.
17 августа, 22:46
Von Stirliz
1110001
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