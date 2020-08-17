https://ria.ru/20200817/1575913345.html
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в словесную перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ириной Стерховой. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:24
2020-08-17T22:31
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200817/1575890204.html
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Дмитрий Попов
Почему слабо верится в слова этого.... персонажа? Он адвокат, опытный адвокат! И будь такое в реалия( оскорбления со стороны потерпевших) он непременно бы этим воспользовался! Мало того, что попросту засудил её, так ещё и демонстрацию устроил из этого, мол, поглядите-ка от кого приходится защищать "несчастного Мишу"! Лжец, лжец!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
вступил в словесную перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ириной Стерховой.
Во время разговора с прессой юрист заявил, что женщина якобы непристойно себя вела и оскорбляла его. В этот момент гражданская супруга погибшего подошла сзади и перебила Пашаева.
"Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы", — заявила она.
Юрист, в свою очередь, резко ответил Стерховой, заметив, что "любящая женщина по телеканалам бы не ходила и деньги не собирала".
Также Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается направлять гражданской жене Захарова материальную поддержку.
"С сегодняшнего дня мы материально Стерховой уже помогать не будем, ради Захарова, потому что они этого не заслуживают. Эти деньги мы переведем в детский дом", — заявил он.
По его словам, женщина потребовала от Ефремова пять миллионов рублей.
ДТП с Ефремовым
Смертельное ДТП
с участием Михаила Ефремова произошло восьмого июня. По версии следствия, актер вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.