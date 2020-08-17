https://ria.ru/20200817/1575912686.html
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель с предложением поговорить. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:29
2020-08-17T21:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
литва
в мире
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Ольга Кондрашина
Зовите санитаров..
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12
германия
белоруссия
литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, литва, в мире
МИНСК, 17 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ
Ангела Меркель с предложением поговорить.
"Я знаю, кого они (оппозиция – ред.) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель
: "Я хочу поговорить". (Президент Литвы
Гитанас) Неуседа там и прочие", - сказал Лукашенко
во время общения с коллективом МЗКТ в понедельник в Минске
. Отрывок встречи показал телеканал "Беларусь 1
".
В этой связи белорусский президент заявил, что не надо его "наклонять ни с Запада, ни с Востока".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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