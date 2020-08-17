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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575912686.html
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель с предложением поговорить. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
ангела меркель
германия
белоруссия
литва
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575876002_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_ae1c30eb81746d2ed2982dceab270555.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, ангела меркель, германия, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель

21:29 17.08.2020 (обновлено: 21:56 17.08.2020)
8248
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель с предложением поговорить.
"Я знаю, кого они (оппозиция – ред.) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". (Президент Литвы Гитанас) Неуседа там и прочие", - сказал Лукашенко во время общения с коллективом МЗКТ в понедельник в Минске. Отрывок встречи показал телеканал "Беларусь 1".
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В этой связи белорусский президент заявил, что не надо его "наклонять ни с Запада, ни с Востока".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельГерманияБелоруссияЛитваВ мире
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17 августа, 21:33
Ольга Кондрашина
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