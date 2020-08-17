В Минске протестующие направились от СИЗО №1 к изолятору на Окрестина

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть участников несанкционированной акции оппозиции в Минске направилась от СИЗО на улице Володарского к изолятору временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина, передает корреспондент РИА Новости.

Возле СИЗО митингующие провели около часа, они требовали отпустить находящихся под стражей, кого они считают политическими заключенными. После этого люди направились к ИВС в переулке Окрестина, где ещё остаются задержанные на несанкционированных акциях протеста, состоявшихся после выборов президента.