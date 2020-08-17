https://ria.ru/20200817/1575912539.html
В Минске протестующие направились от СИЗО №1 к изолятору на Окрестина
Часть участников несанкционированной акции оппозиции в Минске направилась от СИЗО на улице Володарского к изолятору временного содержания (ИВС) в переулке... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:22
2020-08-17T21:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Протестующие направляются к изолятору временного содержания на Окрестина
Часть протестующих в белорусской столице направилась по проспекту Дзержинского в сторону изолятора временного содержания на Окрестина
2020-08-17T21:22
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть участников несанкционированной акции оппозиции в Минске направилась от СИЗО на улице Володарского к изолятору временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста у Дома правительства на площади Независимости началась в 18.20, на ней собрались несколько тысяч человек. Затем часть из них направилась к СИЗО на улице Володарского, где, в том числе, находятся представители оппозиции, задержанные во время кампании по выборам президента Белоруссии
.
Возле СИЗО митингующие провели около часа, они требовали отпустить находящихся под стражей, кого они считают политическими заключенными. После этого люди направились к ИВС в переулке Окрестина, где ещё остаются задержанные на несанкционированных акциях протеста, состоявшихся после выборов президента.
Люди идут по проспекту Дзержинского, из-за большого скопления периодически выходят на проезжую часть. Их сопровождают автомобиль ГАИ и скорая помощь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии
, скончались два участника протеста.