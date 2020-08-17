Протестующие в Минске отправились на проспект Независимости

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Участники протестных акций в Участники протестных акций в Минске ушли от Купаловского театра на проспект Независимости, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее протестующие пришли к Купаловскому театру, директор которого - известный в республике театральный и общественный деятель Павел Латушко - сегодня был уволен.

Театр находится примерно в 50 метрах от администрации президента. Ее периметр взяли под охрану милиционеры и солдаты внутренних войск.

После акции в поддержку Латушко и его коллег протестующие ушли на проспект Независимости. Милиция в происходящее не вмешивается.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская , а не Лукашенко.