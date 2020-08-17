https://ria.ru/20200817/1575912073.html
Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу
Телеведущая и врач Елена Малышева выразила благодарность коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:00
2020-08-17T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Телеведущая и врач Елена Малышева
выразила благодарность коронавирусу
за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции среди несовершеннолетних. Своим мнением она поделилась в прямом эфире в Instagram
, посвященном опасности COVID-19 для школьников.
"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", — сказала Малышева.
Ведущая также напомнила, что коронавирусная инфекция не до конца изучена, и причины, по которым дети без вакцины и лекарственной профилактики меньше взрослых болеют COVID-19, неизвестны.
Ранее специалисты сообщили о возможной связи коронавируса у детей с проявлением воспалительного синдрома Кавасаки, случаи которого кратно возросли во время пандемии. Болезнь значительно осложняет течение COVID-19 у пациентов и создает дополнительный риск летального исхода.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов скончались. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.