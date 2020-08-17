Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575912073.html
Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу
Телеведущая и врач Елена Малышева выразила благодарность коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_0:257:2906:1892_1400x0_80_0_0_393a909e06efd27cacf98318f964ec8e.jpg
https://ria.ru/20200817/1575897733.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_0:257:2906:1892_1400x0_80_0_0_393a909e06efd27cacf98318f964ec8e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_748a2cec03899500a3071c43ef2bfa71.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155108/51/1551085178_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_73dcd305aa1aca121d52059e83108da8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье - общество, общество

Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу

21:00 17.08.2020 (обновлено: 21:01 17.08.2020)
2906
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева выразила благодарность коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции среди несовершеннолетних. Своим мнением она поделилась в прямом эфире в Instagram, посвященном опасности COVID-19 для школьников.
"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", — сказала Малышева.
Коронавирус COVID-19
Вчера, 15:45Распространение нового коронавируса
Найдена главная уязвимость коронавируса
Ведущая также напомнила, что коронавирусная инфекция не до конца изучена, и причины, по которым дети без вакцины и лекарственной профилактики меньше взрослых болеют COVID-19, неизвестны.
Ранее специалисты сообщили о возможной связи коронавируса у детей с проявлением воспалительного синдрома Кавасаки, случаи которого кратно возросли во время пандемии. Болезнь значительно осложняет течение COVID-19 у пациентов и создает дополнительный риск летального исхода.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов скончались. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
0100011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Учащиеся школы № 2048 в Москве
Названа средняя зарплата учителей в Москве
Родственники с пациентом в больнице
В Курской области "умершая" пациентка очнулась в морге
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что разговаривал с Меркель
Видео перепалки Ирины Стерховой с адвокатом Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым
Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор попал в больницу
Писатель Светлана Алексиевич
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Джо Байден и Барак Обама
Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Фотомодель Ольга Синтюрева в Пресненском суде
Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния