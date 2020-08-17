Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая и врач Телеведущая и врач Елена Малышева выразила благодарность коронавирусу за то, что им практически не заражаются дети, а также за низкую смертность от инфекции среди несовершеннолетних. Своим мнением она поделилась в прямом эфире в Instagram , посвященном опасности COVID-19 для школьников.

"Он щадит детей, и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность", — сказала Малышева.

Ведущая также напомнила, что коронавирусная инфекция не до конца изучена, и причины, по которым дети без вакцины и лекарственной профилактики меньше взрослых болеют COVID-19, неизвестны.

Ранее специалисты сообщили о возможной связи коронавируса у детей с проявлением воспалительного синдрома Кавасаки, случаи которого кратно возросли во время пандемии. Болезнь значительно осложняет течение COVID-19 у пациентов и создает дополнительный риск летального исхода.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано почти 22 миллиона случаев коронавируса. Более 766 тысяч пациентов скончались. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.