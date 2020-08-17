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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575911758.html
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-18T00:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
алесь беляцкий (александр беляцкий)
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана тихановская, алесь беляцкий (александр беляцкий), светлана алексиевич, белоруссия, в мире

В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

20:49 17.08.2020 (обновлено: 00:19 18.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.
Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.
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Ковалькова рассказала, что список подбирался так, "чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ".
Она добавила, что все, кто высказал желание работать, смогут войти в расширенный состав совета и участвовать в заседаниях рабочих и экспертных групп. Кроме того, сейчас также рассматриваются заявки делегатов от крупнейших заводов в стране.
В состав совета вошли 35 человек:
Светлана Алексиевич —Нобелевский лауреат по литературе;
Людмила Антоновская — председатель ассоциации "Инновационное приборостроение";
Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;
Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна";
Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
Лилия Власова — международный медиатор, юрист;
Виталий Волянюк — директор Probusiness;
Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока;
Юрий Губаревич — политик, председатель движения "За Свободу";
Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;
Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;
Алесь Дуко — администрация парка "Великий Камень";
Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;
Максим Знак — юрист;
Светлана Калинкина — журналист;
Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;
Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;
Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
Дмитрий Крук — экономист;
Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества;
Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;
Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов";
Сергей Макейков — делегат БМЗ;
Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;
Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;
Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;
Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;
Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;
Александр Центер — Глава группы компаний "А-100";
Владимир Цеслер — художник;
Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
Юлия Чернявская — культуролог, профессор;
Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.
Ковалькова заявила, что регламент совета будет опубликован в ближайшее время, первое заседание состоится на днях.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)Светлана АлексиевичБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что нет ни одного рабочей профессии в этом списке...
17 августа, 20:57
Alex Grosh
166310011
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17 августа, 20:57
Ярослав Погодин
1132600110
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