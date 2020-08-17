В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доверенное лицо Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.

Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.

Ковалькова рассказала, что список подбирался так, "чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ".

Она добавила, что все, кто высказал желание работать, смогут войти в расширенный состав совета и участвовать в заседаниях рабочих и экспертных групп. Кроме того, сейчас также рассматриваются заявки делегатов от крупнейших заводов в стране.

В состав совета вошли 35 человек:

— —Нобелевский лауреат по литературе; Светлана Алексиевич —Нобелевский лауреат по литературе; — Людмила Антоновская — председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"; Людмила Антоновская — председатель ассоциации "Инновационное приборостроение"; — Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by; Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by; — — правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна"; Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна"; — Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук; Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук; — Лилия Власова — международный медиатор, юрист; Лилия Власова — международный медиатор, юрист; — Виталий Волянюк — директор Probusiness; Виталий Волянюк — директор Probusiness; — Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока; Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока; — Юрий Губаревич — политик, председатель движения "За Свободу"; Юрий Губаревич — политик, председатель движения "За Свободу"; — Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ; Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ; — Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП; Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП; — Алесь Дуко — администрация парка "Великий Камень"; Алесь Дуко — администрация парка "Великий Камень"; — Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета; Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета; — Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации; Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации; — Максим Знак — юрист; Максим Знак — юрист; — Светлана Калинкина — журналист; Светлана Калинкина — журналист; — Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской; Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской; — Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской; Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской; — Мария Колесникова — координатор штаба Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико — Дмитрий Крук — экономист; Дмитрий Крук — экономист; — Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества; Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества; — Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист; Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист; — Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"; Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов"; — Сергей Макейков — делегат БМЗ; Сергей Макейков — делегат БМЗ; — Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ; Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ; — Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист; Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист; — Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД; Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД; — Анна Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед; — Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID; Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID; — Юрий Хващевацкий — кинорежиссер; Юрий Хващевацкий — кинорежиссер; — Александр Центер — Глава группы компаний " Александр Центер — Глава группы компаний " А-100 "; — Владимир Цеслер — художник; Владимир Цеслер — художник; — Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист; Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист; — Юлия Чернявская — культуролог, профессор; Юлия Чернявская — культуролог, профессор; — Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM. Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.

Ковалькова заявила, что регламент совета будет опубликован в ближайшее время, первое заседание состоится на днях.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.