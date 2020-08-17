В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook список членов Координационного совета.
Ранее бывший кандидат в президенты объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти. Она также отмечала, что оппозиция готова к диалогу с действующими властями.
Ковалькова рассказала, что список подбирался так, "чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ".
Она добавила, что все, кто высказал желание работать, смогут войти в расширенный состав совета и участвовать в заседаниях рабочих и экспертных групп. Кроме того, сейчас также рассматриваются заявки делегатов от крупнейших заводов в стране.
В состав совета вошли 35 человек:
—Светлана Алексиевич —Нобелевский лауреат по литературе;
—Людмила Антоновская — председатель ассоциации "Инновационное приборостроение";
—Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.by;
—Алесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна";
—Андрей Витушко — детский врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук;
—Лилия Власова — международный медиатор, юрист;
—Виталий Волянюк — директор Probusiness;
—Алана Гебремариам — активистка Молодежного Блока;
—Юрий Губаревич — политик, председатель движения "За Свободу";
—Павел Данейко — управляющий Группы компаний ИПМ;
—Александр Добровольский — политик, член Политсовета ОГП;
—Алесь Дуко — администрация парка "Великий Камень";
—Владимир Дунаев — профессор, эксперт Общественного Болонского комитета;
—Андрей Егоров — политолог, директор Центра европейской трансформации;
—Максим Знак — юрист;
—Светлана Калинкина — журналист;
—Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы Тихановской;
—Николай Козлов — доверенное лицо Светланы Тихановской;
—Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико;
—Дмитрий Крук — экономист;
—Игорь Кабушков — представитель студенческого сообщества;
—Андрей Курейчик — киносценарист, драматург, режиссёр, публицист;
—Евгений Ливянт — педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов";
—Сергей Макейков — делегат БМЗ;
—Татьяна Маринич — основатель группы компаний BELBIZ;
—Владимир Пугач — J-MORS, музыкант, юрист;
—Виталий Рымашевский — сопредседатель БХД;
—Анна Северинец — учитель, писатель, литературовед;
—Андрей Стрижак — активист кампании BY-COVID;
—Юрий Хващевацкий — кинорежиссер;
—Александр Центер — Глава группы компаний "А-100";
—Владимир Цеслер — художник;
—Сергей Чалый — независимый аналитик, экономист;
—Юлия Чернявская — культуролог, профессор;
—Алексей Щурко — бизнесмен GURTAM.
Ковалькова заявила, что регламент совета будет опубликован в ближайшее время, первое заседание состоится на днях.
Протесты в Белоруссии
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.