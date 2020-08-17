Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.

По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически.

"Что будет следующим ее шагом? Они же сказали — выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел. — Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", — сказал он.

ЛУкашенко также выразил уверенность, что после этого никто не будет освобождать бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку тот уже потом им будет мешать".

В последующем соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении пересчитать голоса.

Ранее сегодня глава государства также допустил, что в Белоруссии могут снова провести президентские выборы после принятия новой Конституции. По его словам, работа над Основным законом уже идет. Лукашенко отметил, что ему предлагали два варианта, от которых он отказался, так как они мало отличаются от нынешнего.

Президент добавил, что готов отказаться от части своих полномочий, "но не под давлением и не через улицу".

Выборы в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты признавать отказалась.

Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни, среди них — как минимум 120 силовиков. Как рассказал сегодня глава Минздрава Владимир Караник , в ходе беспорядков погибли два человека.