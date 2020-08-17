Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575911720.html
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T23:27
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_b2060cbd4e4656f189826e4fcb66253e.jpg
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Не оппозиции нужны выборы, а народу. И конечно же без батьки
354
Про это я и писал! Предлагать пересчёт это убийство для оппозиции ..... им не нужно это, будет очевидно что они в проигрыше ....
349
597
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_b2060cbd4e4656f189826e4fcb66253e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_6016b6bd443cd05a661e275774e869a5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_525:0:2573:2048_1400x0_80_0_0_3c607eb7b95666de8e7f12b0e8d2b58f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

20:48 17.08.2020 (обновлено: 23:27 17.08.2020)
51129
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.
По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически.
"Что будет следующим ее шагом? Они же сказали — выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж Тихановской, против него возбуждены несколько уголовных дел. — Прим. ред.) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", — сказал он.
ЛУкашенко также выразил уверенность, что после этого никто не будет освобождать бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку тот уже потом им будет мешать".
В последующем соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении пересчитать голоса.
Ранее сегодня глава государства также допустил, что в Белоруссии могут снова провести президентские выборы после принятия новой Конституции. По его словам, работа над Основным законом уже идет. Лукашенко отметил, что ему предлагали два варианта, от которых он отказался, так как они мало отличаются от нынешнего.
Президент добавил, что готов отказаться от части своих полномочий, "но не под давлением и не через улицу".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Вчера, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко

Выборы в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты признавать отказалась.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни, среди них — как минимум 120 силовиков. Как рассказал сегодня глава Минздрава Владимир Караник, в ходе беспорядков погибли два человека.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
5139426533218
Обсудить 597
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не оппозиции нужны выборы, а народу. И конечно же без батьки
17 августа, 20:51
Alexandr  
1602215184
Про это я и писал! Предлагать пересчёт это убийство для оппозиции ..... им не нужно это, будет очевидно что они в проигрыше ....
17 августа, 20:53
Denis Yurchenko
2186201121
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Подразделения сирийской армии
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Здание посольства Украины в Минске
Украина отозвала посла из Белоруссии
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии пригрозили США обратиться в ООН из-за "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Россиянам посоветовали не отказываться от отпуска
04:49Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
Лента новостейМолния