Людей, якобы готовивших провокацию против Лукашенко, отпустили из милиции

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Трех человек, которые, по утверждению государственного телеканала СТВ, были задержаны за подготовку провокации против президента Трех человек, которые, по утверждению государственного телеканала СТВ, были задержаны за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время посещения им Минского завода колесных тягачей, отпущены из милиции после профилактической беседы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

"Они не задержаны. Были доставлены в милицию, с ними проведена профилактическая беседа, и они отпущены", - отметили в пресс-службе.

Ранее в понедельник телеканала СТВ заявил, что трое человек были задержаны за подготовку провокации, они "учили людей, что кричать". Лукашенко посетил в понедельник МЗКТ, где пообщался с коллективом. В интернет появилось видео, где люди кричат президенту "Уходи", он им отвечает: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.