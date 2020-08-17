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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575911681.html
Людей, якобы готовивших провокацию против Лукашенко, отпустили из милиции
Трех человек, которые, по утверждению государственного телеканала СТВ, были задержаны за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Людей, якобы готовивших провокацию против Лукашенко, отпустили из милиции

20:46 17.08.2020
942
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Минского завода колёсных тягачей
Сотрудники правоохранительных органов возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Трех человек, которые, по утверждению государственного телеканала СТВ, были задержаны за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время посещения им Минского завода колесных тягачей, отпущены из милиции после профилактической беседы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.
"Они не задержаны. Были доставлены в милицию, с ними проведена профилактическая беседа, и они отпущены", - отметили в пресс-службе.
Ранее в понедельник телеканала СТВ заявил, что трое человек были задержаны за подготовку провокации, они "учили людей, что кричать". Лукашенко посетил в понедельник МЗКТ, где пообщался с коллективом. В интернет появилось видео, где люди кричат президенту "Уходи", он им отвечает: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
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