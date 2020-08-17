В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
"Координаторы… учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Все так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало "уходи", президент ответил", - говорится в сообщении.
В качестве доказательства власти привели запись "ночного разговора" между задержанными накануне встречи.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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