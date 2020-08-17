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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575911280.html
В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко
Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:30
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200813/1575698597.html
Это лишь малая часть. В Белорусии как минимум 34 организации финансируемые национальным фондом США в поддержку демократии.
30
Им пообещали новую свободную жизнь,работать не надо будет,как хочешь так и крутись.
21
10
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

20:24 17.08.2020 (обновлено: 20:30 17.08.2020)
8702
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
"Координаторы… учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Все так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало "уходи", президент ответил", - говорится в сообщении.
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В качестве доказательства власти привели запись "ночного разговора" между задержанными накануне встречи.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Обсудить 10
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это лишь малая часть. В Белорусии как минимум 34 организации финансируемые национальным фондом США в поддержку демократии.
17 августа, 20:32
АНАлександр Невский
2210025
Им пообещали новую свободную жизнь,работать не надо будет,как хочешь так и крутись.
17 августа, 20:46
Бывший Спецназовец
1700004
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