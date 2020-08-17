В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

"Координаторы… учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Все так и было, как в написанных методичках: несколько человек кричало "уходи", президент ответил", - говорится в сообщении.