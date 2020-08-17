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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575911133.html
В Минске часть протестующих перешла от Дома правительства к СИЗО №1
Часть участников несанкционированной акции оппозиции пришли от Дома правительства Белоруссии в Минске к СИЗО №1 на улице Володарского, где, в том числе,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:21
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске часть протестующих перешла от Дома правительства к СИЗО №1

20:21 17.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники протеста медицинских работников возле здания министерства здравоохранения Белоруссии в Минске
Участники протеста медицинских работников возле здания министерства здравоохранения Белоруссии в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Часть участников несанкционированной акции оппозиции пришли от Дома правительства Белоруссии в Минске к СИЗО №1 на улице Володарского, где, в том числе, содержатся задержанные в ходе протестов после президентских выборов.
Протестующие собрались на площади Независимости в районе 18.20 (совпадает с мск). Пробыв там около полутора часов, часть из них направилась к СИЗО №1, который расположен неподалеку и где содержатся представители белорусской оппозиции, задержанные на протестах.
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Выезд с улицы Володарского на проспект Независимости частично перекрыли сотрудники ГАИ из-за большого количества людей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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