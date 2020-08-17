Объем закупок у субъектов МСП с начала года вырос на 60 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Объем закупок крупнейших российских заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года достиг почти 2 триллионов рублей, что на 60 миллиардов рублей (или 3,2%) выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба Объем закупок крупнейших российских заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года достиг почти 2 триллионов рублей, что на 60 миллиардов рублей (или 3,2%) выше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба Корпорации МСП

В сообщении отмечается, что количество участников закупок среди малого бизнеса и их активность продолжает расти. Так, по результатам мониторинга Минфина , сумма контрактов госзаказчиков, а также сумма договоров отдельных видов юридических лиц, заключенных в первом полугодии 2020 года с малым бизнесом составила 3,8 триллиона рублей. При этом большая часть конкурентных закупок в первом полугодии была проведена в электронной форме.

Последние данные о государственных и корпоративных закупках также свидетельствуют о росте показателей, связанных с закупками у малого бизнеса. Так, среди участников закупок, зарегистрированных в Едином реестре участников закупок, превалирующую часть составляет малый бизнес - 81%.

При этом продолжается рост среднего количества заявок на закупки при опережающем росте заявок на закупки у малого бизнеса. Если в течении 5 лет до 2018 года включительно среднее количество заявок не поднималось выше 2,97, то по результатам 2019 года оно выросло до 3,12 заявок (3,47 заявок при закупках у малого бизнеса). По результатам I полугодия 2020 года среднее количество заявок увеличилось до 3,5, а при закупках у малого бизнеса - до 3,94 заявок.

В пресс-службе напомнили, что в рамках реализация решений правительства РФ о введении обязательной квоты закупок у субъектов МСП количество крупнейших заказчиков, закупающих у малого и среднего бизнеса, возросло с 35 в 2015 году до 1769 в 2019 году. Это позволило достигнуть увеличения объемов закупок у субъектов МСП с 64 миллиардов рублей в 2015 году до 3,7 триллионов рублей в 2019 году при расширении номенклатуры закупок с 8,4 тысячи до 439 тысяч позиций.

Также создан новый гарантированный рынок сбыта продукции для субъектов МСП с устойчивой тенденцией перехода от закупки простых товаров, работ, услуг к закупке продукции производственного назначения, при условии ее соответствия требованиям заказчиков. По итогам 2019 года более 67% в общем объеме закупок у субъектов МСП (2,5 триллиона рублей) занимает продукция производственного назначения, более 12% или 460 миллиардов рублей – инновационная, высокотехнологичная продукция. Более 50% (233 миллиарда рублей) в объеме инновационной, высокотехнологичной продукции занимают поставки компьютерного, электронного и оптического оборудования и почти 25% (114,4 миллиарда рублей) - продукты и услуги в области информационных технологий.

Указанные показатели были достигнуты в результате своевременного внесения изменений в законодательство о госзакупках и закупках отдельных видов юридических лиц, подготовленных Минфином России, в том числе принятию комплекса антикризисных мер, направленных на поддержку малого бизнеса и оптимизацию закупочных процедур в период нестабильной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.