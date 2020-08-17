В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил агентству Рейтер, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии и заявил, что США внимательно следят за происходящим в стране.
Вчера, 18:52Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии
"Большое число мирно протестующих граждан Белоруссии дает ясно понять, что ее правительство не может более игнорировать призывы к демократии", - сказал представитель администрации Трампа.
"Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее граждан свободно и честно избирать своих лидеров", - приводит агентство слова чиновника.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.
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