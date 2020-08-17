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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575910674.html
В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"
Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил агентству Рейтер, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T20:03
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
дональд трамп
александр лукашенко
москва
белоруссия
сша
в мире
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Как там дела с уважением США суверенных прав Сирии, Венесуэлы, Ирака, Афганистана?
85
А о чём говорит автономная зона Сиэтла??? ;-)
75
27
москва
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сша
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860292_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_0dbf901cf8232e3bc937a8e23dc81a71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения белоруссии, дональд трамп, александр лукашенко, москва, белоруссия, сша, в мире

В США заявили, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии"

20:03 17.08.2020
4654
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил агентству Рейтер, что Россия "должна уважать суверенитет Белоруссии".
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии и заявил, что США внимательно следят за происходящим в стране.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Вчера, 18:52
Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии
"Большое число мирно протестующих граждан Белоруссии дает ясно понять, что ее правительство не может более игнорировать призывы к демократии", - сказал представитель администрации Трампа.
"Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее граждан свободно и честно избирать своих лидеров", - приводит агентство слова чиновника.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протестов.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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35755039166
Обсудить 27
Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как там дела с уважением США суверенных прав Сирии, Венесуэлы, Ирака, Афганистана?
17 августа, 20:15
aalzar2008
8000203
А о чём говорит автономная зона Сиэтла??? ;-)
17 августа, 20:10
Владислав Леончук
56150112
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