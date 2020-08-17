Минздрав Белоруссии объяснил, почему задержанных увозили на скорой

"Потому что скорая их забирала, а как они должны были ехать, на общественном транспорте?.. Те, кто нуждался в оказании медицинской помощи, в соответствии с инструкцией уезжали", - сказал Караник собравшимся у здания Минздрава республики на вопрос о том, почему несколько ночей назад из ИВС на Окрестина освобожденных после задержания увозила "скорая".