Минздрав Белоруссии объяснил, почему задержанных увозили на скорой

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Из изоляторов временного содержания (ИВС) на Окрестина на "скорой" увозили тех, кто нуждался в помощи врачей, решение о доставлении их в изоляторы, а не в медпункты принимала милиция, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник.
"Потому что скорая их забирала, а как они должны были ехать, на общественном транспорте?.. Те, кто нуждался в оказании медицинской помощи, в соответствии с инструкцией уезжали", - сказал Караник собравшимся у здания Минздрава республики на вопрос о том, почему несколько ночей назад из ИВС на Окрестина освобожденных после задержания увозила "скорая".
На уточняющий вопрос о том, почему задержанные сначала попадали в ИВС, а к докторам только после освобождения, а не наоборот, чиновник отметил, что соответствующее решение принимали не врачи. "Милиция. После, как только осматривался, он уезжал",- сказал Караник.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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