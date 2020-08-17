В МИД указали на опасные последствия наращивания войск США в Польше

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наращивание военного присутствия США в Польше способствует эскалации напряженности у западных границ РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с подписанием соглашения об увеличении военного присутствия США в Польше. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
США и Польша в субботу подписали соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере, в котором закладываются основы для дополнительного наращивания американского военного присутствия на польской территории. Планируется увеличение общей численности американских военнослужащих в Польше на 1 тысячу человек в дополнение к уже дислоцированным там 4,5 тысячи человек.
Документ предусматривает развитие передовой командно-штабной структуры Вооруженных сил США и центров боевой подготовки, создание условий для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, беспилотных летательных аппаратов, сил спецопераций, а также элементов поддержки и тылового обеспечения, отметила Захарова.
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"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив – лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов. Заверения натовской стороны в том, что речь идет о якобы незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность – реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше", - указала Захарова.
По ее словам, данное соглашение неожиданностью ни для кого не стало – таким образом были формализованы достигнутые в 2019 году договоренности президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.
"Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на "сдерживание" России, создание разделительных линий и нагнетание напряженности в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, провозглашенной в документах ОБСЕ после окончания "холодной войны" – формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия", - подчеркнула она.
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