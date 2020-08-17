В МИД указали на опасные последствия наращивания войск США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив – лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов. Заверения натовской стороны в том, что речь идет о якобы незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность – реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше", - указала Захарова.