В Подмосковье появятся еще 65 станций для зарядки электротранспорта

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. До конца 2020 года в Подмосковье заработают 65 новых станций, предназначенных для зарядки электрического транспорта. Об этом сообщил телеканал До конца 2020 года в Подмосковье заработают 65 новых станций, предназначенных для зарядки электрического транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минэнерго.

В рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта" работы по установке станций проведет компания АО "Мособлэнерго".

Подзарядить электроавто можно будет в 19 округах региона: Щелково, Сергиев Посад, Раменское, Ступино, Электросталь, Краснознаменск, Химки, Одинцово, Истра, Красногорск, Солнечногорск, Реутов, Лобня, Фрязино, Дмитров, Клин, Дзержинский, Люберцы и Подольск.

Отмечается, что подмосковные жители сами выбрали адреса, где они хотели бы видеть такие станции. Опрос проводился на официальном портале ведомства.