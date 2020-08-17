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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200817/1575909898.html
В Подмосковье появятся еще 65 станций для зарядки электротранспорта
До конца 2020 года в Подмосковье заработают 65 новых станций, предназначенных для зарядки электрического транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T19:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье появятся еще 65 станций для зарядки электротранспорта

19:30 17.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей
Зарядка электромобилей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. До конца 2020 года в Подмосковье заработают 65 новых станций, предназначенных для зарядки электрического транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минэнерго.
В рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта" работы по установке станций проведет компания АО "Мособлэнерго".
Подзарядить электроавто можно будет в 19 округах региона: Щелково, Сергиев Посад, Раменское, Ступино, Электросталь, Краснознаменск, Химки, Одинцово, Истра, Красногорск, Солнечногорск, Реутов, Лобня, Фрязино, Дмитров, Клин, Дзержинский, Люберцы и Подольск.
Отмечается, что подмосковные жители сами выбрали адреса, где они хотели бы видеть такие станции. Опрос проводился на официальном портале ведомства.
Всего в области на сегодняшний день функционирует более 180 подобных станций. Доступ к ним бесплатный. На каждой есть номер телефона техподдержки и инструкция по использованию и установке мобильного приложения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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